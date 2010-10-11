-ERDOĞAN, YARIN PAKİSTAN'A GİDECEK ANKARA (A.A) - 11.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Pakistan'a gidecek. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan açıklamada, 12-13 Ekim 2010 tarihlerinde Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştirecek olan Başbakan Erdoğan'ın, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari, Başbakan Yusuf Rıza Gilani ve diğer üst düzey yetkililerle biraraya geleceği belirtildi. Ziyaret sırasında Pakistan'da yaşanan son yılların en büyük sel felaketinin etkilerini yerinde görecek olan Erdoğan'ın, Türk Kızılayı'nın sel felaketinin başından beri gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerini de inceleyeceği bildirildi. Erdoğan'ın ziyaretinde, sel felaketinin yaralarının sarılması için atılabilecek ilave adımların ele alınması ve ikili ilişkilerle iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulmasının da öngörüldüğü ifade edildi. Pakistan'daki sel felaketinin ardından Türkiye'de, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının ve halkın katılımıyla kapsamlı bir yardım hareketi başlatıldığı hatırlatılarak, ilk aşamada Hükümet tarafından Pakistan afetzedelerinin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere 10 milyon nakit yardımda bulunulduğu, sel bölgesine gıda, çadır, battaniye, mutfak seti, ilaç ve Mevlana evleri gibi muhtelif malzemelerden oluşan toplam 8 bin 318 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldığı, başlatılan ulusal yardım kampanyaları sonucunda da 196 milyon TL'den fazla yardım toplandığı kaydedildi. Başbakan Erdoğan'ın Pakistan ziyareti sırasında Türk Kızılayı'nın ve Türkiye'den bazı sivil toplum kuruluşlarının yardım faaliyeti gösterdiği bölgelerde de incelemelerde bulunacağı bildirildi.