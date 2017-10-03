Erdoğan yarın İran'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın İran’a resmi ziyarette bulunacak. İkili ilişkiler ile başta Irak ve Suriye olmak üzere bölgesel konuların ele alınmasının beklendiği ziyaretin önemli gündem maddelerinden biri de Kuzey Irak'ta gerçekleşen referandum olacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Hasan Ruhani'nin davetine icabetle, yarın İran'a resmi bir ziyarette bulunacak.

Ziyaret sırasında, Erdoğan Dini Lider Ayetullah Seyyid Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Ruhani'yle görüşecek.

Söz konusu ziyaret vesilesiyle, iki ülke Cumhurbaşkanlarının başkanlıklarında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı düzenlenecek.

Açıklamada, ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin tüm yönleriyle görüşülmesi, ayrıca, başta Irak ve Suriye olmak üzere, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınmasının öngörüldüğü vurgulandı. Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleriyle, iyi komşuluk ilişkileri ile köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz İran'la siyasi diyaloğumuzun geliştirilmesi ve işbirliğimizin her alanda ileriye taşınması hedeflenmektedir" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ziyaretinin önemli gündem maddelerinden birinin Kuzey Irak'taki referandum olması bekleniyor. Konuyla ilgili Sputnik'e bilgi veren hükümet yetkilileri, Türkiye'nin bu konuda bölge ülkeleriyle birlikte hareket edeceğini, bu açıdan da hem Irak Merkezi Yönetimi'nin hem de İran'ın tutumunun önemli olduğunu, ziyaret sırasında İran ile bu konunun tüm yönleriyle ele alınacağını ifade etti.