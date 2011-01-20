-ERDOĞAN YARGI DÜZENLEMELERİNDE KARARLI İSTANBUL (A.A) - 20.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni düzenlemelerle Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesiyle ilgili bazı adımları atmakta kararlı olduklarını bildirdi. Erdoğan, TÜSİAD Genel Kurulu'nda hukuk sistemi ve yargı altyapısının ekonomide önemli bir sorun olduğunu ve bir belirsizlik unsuru olarak varlığını sürdürdüğünü bildiklerini kaydetti. Sadece yerli değil, uluslararası yatırımcılar tarafından da bu sorunun sıklıkla dile getirildiğini, önlerine çıktığını ifade eden Erdoğan, bu konuda son derece samimi olduklarını, ideolojik ithamları, yargıyı kuşatma, siyasallaştırma gibi kavramları son derece yersiz ve haksız ithamlar olarak gördüklerini kaydetti. Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bugün yargının içinde bulunduğu hal, tevile (söz veya davranışa başka bir anlam vermeye) gerek duymayacak derecede açıktır. Tüm bunlara rağmen şu anda TBMM'de yapılmakta olan ve yapılacak olan yeni düzenlemelerle Yargıtay ve Danıştayda da bazı adımları atmakta kararlıyız. Anayasa Mahkemesi ile ilgili bazı adımları atıyoruz, atmakta kararlıyız. Tutukluluk süresinin dolması nedeniyle yapılan son tahliyeler, millet nezdinde hukuk sisteminin bir kez daha sorgulanmasını, yargının, özellikle yüksek yargının bir kez daha sorgulanmasını gündeme getirdi. Bizim, yargı reformuna yönelik her girişimimizi, sizler de takip ediyorsunuz. Bu tutuklulukla alakalı serbest bırakılanları Allah aşkına biz mi serbest bıraktık? Bunlar yargının elindeki yasalara göre süresi gelenleri serbest bırakma eylemi... 'Yargıtayın iş yükü çok, bunu istinaf mahkemeleriyle çözelim' dedik, hakim ve savcı açığı nedeniyle istinaf mahkemeleri uygulama planına gelmedi. Ama hakim ve savcı alımları da trajikomik bahanelerle sürekli engellendi ve engelleniyor. Burada önemli bir adımı atıyoruz ve bununla birlikte de bunu büyük ölçüde çözeceğimize inanıyorum. Öte yandan terör örgütü mensupları, iş yoğunluğu gerekçesiyle serbest bırakılırken, kimi dosyalar öne alınıp, jet hızıyla karara bağlanabiliyor. Benimle ilgili 2002 seçimlerinde Diyarbakır'dan dosya 24 saatte Ankara'ya getirildi ve Yargıtay 24 saatte kararı verdi ve benim seçime girmemi engelledi. Demek ki yapabiliyorsunuz. Sayın Erbakan ile ilgili 5 günde karar verdiler. Cihaner ile ilgili işi bağladılar. Bu nasıl oluyor? Onları yaparken bayağı mahirsiniz de burada niye mahir değilsiniz. Çekin bunları da niye çekmediniz. Bütün olay kimin samimiyet testinde imtihanı başarıyla verdiği veya vermediği ortaya çıkıyor. Artık benim vatandaşım da bunları gayet güzel bir şekilde değerlendiriyor.''