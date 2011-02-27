Erdoğan: Yaptırım isteyenlerin derdi başka

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Libya’ya yaptırım dayatmak için uzlaşma sağlamaya çalışan uluslararası topluma çattı.

Erdoğan, yaptırımların zaten zor durumda olan Libya halkının şartlarını daha da ağırlaştıracağını belirterek, “Uluslararası kamuoyunu, Libya’ya karşı petrol kaygısıyla değil, vicdanla, hakla, hukukla, evrensel insani değerlerle yaklaşmaya çağırıyoruz. Çok büyük bir sınavla karşı karşıya olan modern dünyayı, bu sınavda insanlık şıkkını işaretlemeye davet ediyoruz” dedi.

Erdoğan, Tunus ve Mısır’daki isyanlar başladığında tepkisiz kalanların Libya’da farklı hesaplarla hareket ettiğini belirterek şöyle konuştu: “Bu, telafisi mümkün olmayan ikircikli bir çifte standart tavrıdır. Libya halkına ve Libya’daki yabancı ülke vatandaşlarına zarar verecek her türlü müdahaleye karşıyız. Herhangi bir müdahale süreci daha da zorlaştıracak. Yönetime değil, Libya halkına zarar getirecek. ‘Yaptırım uygulayalım’ derken, neyin yaptırımını uygulayacaksın? Nasıl bir yaptırım uygulayacaksın? Bunlar çok ama çok önemli. Her olayda ‘yaptırıma gidelim’ dediğiniz zaman dünya barışını sağlayamazsınız. Oradaki halkın durumunu değerlendirmek zorundasınız.” Önceki gün ABD Başkanı Barack Obama ile Libya’yı ele alan Erdoğan’ın dün de İngiltere Başbakanı David Cameron ile görüştüğü açıklandı.



