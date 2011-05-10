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ERDOĞAN, YALÇIN KÜÇÜK'TEN TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A)

10 Mayıs 2011 14:49

-ERDOĞAN, YALÇIN KÜÇÜK'TEN TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A) - 10.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon programında yaptığı konuşmada, ''kişilik haklarına saldırıda bulunduğu'' iddiasıyla Yalçın Küçük aleyhinde açtığı davada, 5 bin lira manevi tazminat kazandı. Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, Erdoğan'ın avukatı Muammer Cemaloğlu ile Küçük'ün avukatı Dursun Ermiş katıldı. Avukat Cemaloğlu, ''dava konusu sözler nedeniyle müvekkili Erdoğan'ın kişilik haklarının ihlal edildiğini'' savunarak, davanın kabul edilmesini talep etti. Avukat Ermiş ise davanın reddine karar verilmesini istedi. Yargıç Mahmut Ülgey, davayı kısmen kabul ederek Küçük'ün, Erdoğan'a yasal faiziyle 5 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Davanın dilekçesinde, Yalçın Küçük'ün, Ulusal Kanal'da, 15 Ağustos 2010 tarihinde yayımlanan ''Gündem'' adlı programda, ''Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı kastıyla tahkir ve tezyif edici beyanlarda, fevkalade ağır, katlanılması ve tahammülü gayrı kabil hakaretlerde ve iftiralarda bulunduğu'' ileri sürülmüştü. Dilekçede, Küçük'ten, yasal faiziyle 10 bin lira manevi tazminat talebinde bulunulmuştu.

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