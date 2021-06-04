Korkusuz yazarı Ahmet Takan, son günlerde kamuoyunda sıkça yer alan seçim anketlerini eleştirdiği bugünkü yazısında, saray kaynaklarına yönlendirdiğini belirttiği, "Tayyip Erdoğan’ın karşısında en çok kimi aday olarak görmek istediği" sorusuna karşın aldığı yanıtını aktardı.

"Net isim vererek konuştular. Şöyle bir tablo ortaya çıkıyor" diyen Takan yazısının devamında şunları kaydetti:

"Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday olarak çıkacağına ufak da olsa bir ihtimal vermiyor"

-Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm ısrarlı açıklamaları ve geliştirdiği yeni stratejilere rağmen kendisinin karşısına aday olarak çıkacağına ufak da olsa bir ihtimal vermiyor.

"Erdoğan, karşısına İmamoğlu veya Yavaş’ın çıkarılmasını istiyor ve bekliyor"

-Erdoğan, karşısına Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş’ın çıkarılmasını istiyor ve bekliyor. Bu 2 isimden hangisi karşısında olursa mutlaka kazanacağını hesap ediyor.

Erdoğan, İmamoğlu için ne düşünüyor?

-Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu’na karşı yapılan kampanyalarla, “Ekrem İmamoğlu eşittir HDP/PKK” algısının kamuoyuna iyice pekiştirildiğini ve artık bu algının tersine çevrilmesinin imkansız olduğunu düşünüyor.

"Erdoğan, yakın çevresine 'Mansur Yavaş aleyhine bir şeyler söylemeyin. Ona karşı sessiz kalın' talimatı vermiş"

– Erdoğan, Mansur Yavaş’ın Ankara’yı iyi yönetemediğini başarılı proje ve icraatlara imza atamadığını etrafına anlatıyor. Bu yüzden karşına çıkarsa ilk turda yeneceğini hesap ediyor. Erdoğan, yakın çevresine “Mansur Yavaş aleyhine bir şeyler söylemeyin. Ona karşı sessiz kalın” talimatı vermiş. “Seçim sathı mahaline girdiğimizde son 4 ayda düzenleyeceğimiz kampanyalarla ‘Ankara’yı yönetemeyen devleti mi yönetecek’ der ezer geçeriz” demiş.

Erdoğan’ın karşısına aday olarak çıkmasını istediği adaylar arasında ilk tercihi kimmiş?.. Sorumun cevabı; Mansur Yavaş… Neden?.. Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş’ı ilk turda yeneceğini hesaplıyormuş. Eğer, ikinci tercihi Ekrem İmamoğlu karşısında olursa, ikinci tura kalma ihtimaline karşı, İYİ Parti seçmeninin ya ona oy vererek ya da sandığa gitmeyerek kendisine destek olacağına inanıyormuş.

Evdeki hesap çarşıya uyar mı?.. Yaşayarak göreceğiz!..

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