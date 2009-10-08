Erdoğan: Yahudiler oturdukları yerden para basıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin açılışında konuşan Başbakan, Yahudiler için “Hakikaten, bakıyorsunuz, bilgide Yahudi ve Musevilerin çok ciddi keşifleri var. Bu icatları sebebiyle oturdukları yerden para basıyorlar” dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün Yıldız Teknik Üniversitesi’nin akademik yılının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Yahudilerin ticaret hayatındaki başarılarına övgüler yağdırdı. Merhum işadamı Üzeyir Garih’in kendisine, “Çalıştık, iki şeye karar verdik. Bir, bilgiyi iyi yöneteceğiz, iki, parayı iyi yöneteceğiz” dediğini anlatan Erdoğan, “Hakikaten bakıyorsunuz bilgide Yahudi ve Musevilerin çok ciddi keşifleri var. Bu icatları sebebiyle oturdukları yerden para basıyorlar” diye konuştu. Milliyet gazetesinin haberine göre, Yıldız Teknik Üniversitesi 2009-20010 akademik yılı açılış töreninde konuşan Erdoğan, başarıda, insan, bilgi ve para yönetimine inandığını, bu üçünün başarılması durumunda barışın yakalanacağını ve başarmanın da şart olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



‘Eskiden muhasebe vardı’



“Ben ekonomi tahsili gördüm. Eskiden para ve finans yönetimi diye bir şey yoktu. Muhasebe vardı. Sadece muhasebeyle bu iş yürümez. İstediğiniz kadar muhasebede başarılı olun. O kurumu başarılı kılamazsınız. Başarı, paranını ve finansın yönetiminde.



Bunu ben toprağı bol olsun Üzeyir Garih’ten de dinledim. Bir gün belediye başkanıyım, ziyaretime gelmişti, ve demişti ki; ‘Çok mağdur kaldık, şöyle oldu, böyle oldu tarih boyunca. çalıştık, çalıştık iki şeye karar verdik. İki şeyi başarmamız lazım. Bir, bilgiyi iyi yöneteceğiz, iyi bilim adamları yetiştireceğiz, iki, parayı iyi yöneteceğiz.’ Hakikaten bakıyorsunuz bilgide Yahudi ve Musevilerin çok ciddi keşifleri var. Bu icatları sebebiyle oturdukları yerden para basıyorlar.



‘Rant almaya devam ediyorlar’



Telefonun geçmişine baktığımızda orada onu görüyorsunuz. Ampulde, enerjide onu görüyorsunuz. Onlar, durdukları yerde hâlâ bunun rantını almaya devam ediyor. Aynı şekilde iletişimde bunu başarmış. Hala rantını almaya devam ediyor.



Parayı da tabii iyi yönetiyor. İstanbul’daki Yahudi vatandaşları şöyle bir inceleyin. Ben belediye başkanılığım dönemimde inceledim. Çoğu mülk sahibi olmazlar. En iyi yerlerde kiracı olurlar. Niye? Mülk sahibi olduğu zaman o para kayıptır. Ama parayı çalıştırdığı zaman en güzel yeri de kiralar, orada oturur.



Kirasını öder. Ama para devamlı üretmeye devam eder. Onun hesabını da gayet iyi yapar.

Ama bizler de yeri bulduğumuz zaman neyimiz var neyimiz yok hemen oraya veririz. Ticari hayatının içinde de hiç yer almayız. Bunların üzerinde ciddi manada durmak, iyi değerlendirmek ve gelecek nesillere bu sinyalleri bu kılavuzluğu, rehberliği hep birlikte yapmamız lazım.



‘Yeni ofise ihtiyacımız yok’



Erdoğan, geçen günlerde bazı gazetelerde YTÜ’de Başbakanlık için bir yer oluşturulacağı yönünde haberlere dikkat çekerek, bunun doğru olmadığını vurgulayarak “ enim burada ofisim olsun, oturup, havamı atayım. Buna da ihtiyacımız yok. Ne kadar mütevazı olursan bu iş o kadar iyi gider” dedi.



Yahudiler ticarette neden başarılı?



Yahudilerin iş dünyasındaki başarısı bugüne kadar birçok araştırma ve makaleye konu oldu. ABD’deki Utah Üniversitesi’nden antropolog Gregory Cochran’ın meslektaşları Jason Hardy ve Henry Harpening ile birlikte 2005’te yayımladığı makalede, Yahudilerin finans alanındaki başarısının sırrına da değinildi. “Aşkenazi zekasının doğal tarihi“ isimli makaleye göre, 800-1700 yılları arasında tarım ve esnaflık gibi iş kolunda çalışmaları yasak olan Avrupalı Yahudiler, Hıristiyanlar için yasak sayılan tefecilik gibi finans ve ticaret işleriyle uğraşmaya başladı. Bu işte başarılı olanların çok sayıda çocuk yaparak etkinliklerini artırdığı da belirtildi.



ABD’de yayımlanan “New York” dergisinde Ekim 2005’te yayımlanan “Yahudiler daha mı akıllı?” başlıklı makalede de Yahudilerin çiftçilik yerine finans işleriyle uğraşarak daha sosyal, daha güçlü bağlantıları olan bir topluluk haline geldiği vurgulandı. Makalede, mali işlerle uğraşmanın, Yahudileri fiziksel güç yerine bilişsel yeteneklerini geliştirmeye zorladığı kaydedildi.

Erdoğan’ın Yahudi isimler arasında saydığı Bell ve Edison’ın bu dine mensup olduğu yönünde bir bilgi bulunmuyor.