Erdoğan vergi cezasıyla ilgili suskunluğunu bozdu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Doğan Yayın Holding'e verilen rekor vergi cezasına yönelik tepkilerle ilgili ilk kez konuştu. Erdoğan, "İktidarın özgür basını susturmak gibi bir niyeti olamaz" dedi.

Ankara'da görev yapan büyükelçilere verdiği iftar yemeğinde konuşan Başbakan, kurumların rutin çalışmasını basın özgürlüğü ile karıştırmanın doğru olmadığını söyledi.

Erdoğan, "İfade özgürlüğüne bu kadar önem veren, verdiği önemin gereğini de hakkıyla yerine getiren bir iktidarın özgür basını susturmak, engellemek, sıkıştırmak, siyasi baskı kurmak gibi niyeti olmaz" diye konuştu.

Erdoğan, rekor cezaya tepki gösteren avrupa ülkelerine de cevap verdi, "Meselenin başka yerlere çekilmesi özellikle Avrupa Birliği nezdinde yanlış propaganda ile Türkiye aleyhine bir noktaya çekilmesi yanlış olur" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları Reuters haber ajansı tarafından acil koduyla abonelerine duyuruldu.