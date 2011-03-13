-ERDOĞAN: VEREN EL HALİNE GELDİK İSTANBUL (A.A) - 12.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin artık dünyaya teknoloji ihraç eden bir ülke haline geldiğini belirterek, ''Artık alan el değil, veren el, yardım elini uzatan el haline geldik. Türkiye'nin 2010 yılında dış ülkelere yaptığı yardımların toplamı 1 milyar doları geçti'' dedi. Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonunda düzenlenen Erzurum'un 93. Kurtuluş Yıl Dönümü Şöleninde yaptığı konuşmada, Erzurum'a sadece karayolu yapmadıklarını ifade ederek, ''Dadaş tayyareyi, uçan arabayı sadece havada görüyordu, benim çocukluğumda gördüğüm gibi... Tayyare o kadar ulaşılamaz bir araçtı ki, rahmetli Teyyo Pehlivan, 'Tayyareye bindim' dediğinde çok büyük bir hayal, çok büyük bir palavra kabul edilir, kahkahalarla gülünürdü'' diye konuştu. Demiryollarında da aynı şekilde yol alındığını belirten Erdoğan, Türkiye üzerinden Avrupa-Kafkasya-Orta Asya doğrultusunda, yüksek standartlı bir demiryolu inşa etmek için kolları sıvadıklarını, Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars Hızlı Demiryolu Projesini planladıklarını bildirdi. Bu hattın etüt proje ve mühendislik hizmetlerini Haziran 2010 tarihinde tamamladıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: ''Allah'ın izniyle, İstanbul'dan Erzurum'a kadar hızlı treni gerçekleştireceğiz. Hani söylüyorum ya 2023 Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü diyorum ya, oraya bunlar bitmiş olarak gireceğiz. Rahat, konforlu, güvenli, hızlı yolculuğu bu hat üzerinde de mümkün hale getireceğiz. Sadece yol yapmakla kalmıyoruz. Savunma sanayinde Türkiye 8 yılda artık çok farklı bir yere geldi. Bu yıldan itibaren, Türkiye artık kendi milli piyade tüfeğini seri olarak üretmeye başladı. 'ALTAY' adı altında, bütün alt sistemleriyle, Türkiye ilk defa modern bir tankın imalatına başladı. 'ATAK' helikopterlerimiz bu yıl testlere başlıyor. 2013 yılında seri üretime ulaşıyoruz, kendi helikopterimizi üretiyoruz. 'ANKA' adı altında insansız hava araçlarını biz tasarlıyor, biz imal ediyoruz. Aynı şekilde özel sektör de yapmaya başladı. Türkiye artık ABD ve İsrail'den sonra dünyada insansız hava aracı imal edebilen üçüncü ülke oldu. Türkiye'nin ilk savaş gemisi 'MİLGEM'i tamamıyla öz kaynaklarımızla inşa ettik. Kendi imalatımız olan 'GÖKTÜRK' uydusunu inşallah 2012'de uzaya gönderiyoruz.'' -''ARTIK ALAN EL DEĞİL, VEREN EL HALİNE GELDİK''- Başbakan Erdoğan, dünyadaki 100 büyük savunma sanayi kuruluşunun içinde artık Türkiye'nin de bulunduğunu belirterek, Malezya'nın zırhlı tekerlekli araçlarını, Birleşik Arap Emirlikleri'nin silahlı güvenlik botlarını, Suudi Arabistan'ın zırhlı araç modernizasyonunu, Hollanda'nın alçak irtifa savunma sistemini, Pakistan'ın F-16 modernizasyonunu, Güney Kore'nin simulatörlerini Türk firmalarının ürettiğini söyledi. Türkiye'nin artık dünyaya teknoloji ihraç eden bir ülke haline geldiğini dile getiren Erdoğan, ''Artık alan el değil, veren el, yardım elini uzatan el haline geldik. Türkiye'nin 2010 yılında dış ülkelere yaptığı yardımların toplamı 1 milyar doları geçti'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin artık gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen ülke konumuna yükseldiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Aynı şekilde devam edeceğiz. Aynı hızla, aynı aşkla, aynı şevkle devam edecek, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, inşallah 2023'te Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükselteceğiz. Hedeflerimizi belirledik, projelerimizi, projeksiyonlarımızı belirledik, şimdi bu hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 12 Haziran inşallah bir dönüm noktası olacak. 12 Haziran, 2023 hedefleri için bir milat olacak. Türkiye, 12 Haziran'dan itibaren daha güçlü, daha aydınlık, daha huzur dolu bir geleceğe doğru kararlı adımlarını atmaya başlayacak. Şunu burada özellikle ifade etmek istiyorum. Biz kardeşlikle bugünlere ulaştık. Biz birlikle, beraberlikle, dayanışmayla bu seviyelere geldik. Aynı şekilde kardeşliği yüceltecek, aynı şekilde dayanışma içinde inşallah yıldızlara ulaşacağız.'' Başbakan Erdoğan, Erzurumlulara, Üniversite Kış Oyunlarına (UNIVERSIAD) başarıyla ev sahipliği yaptıkları, misafirleri en iyi şekilde ağırladıkları, Erzurum'un, Türkiye'nin adını dünyaya en güzel şekilde duyurdukları için şükranlarını sundu. ''Şu anda Erzurum'da olan tesisler ne Ankara'da ne İstanbul'da var'' diyen Erdoğan, 27 Ocak-6 Şubat arasında Erzurum'un, 57 ülkeden sporcuları, dünyadan, Türkiye'den misafirleri ağırladığını anımsattı. Erdoğan, ''Ben inanıyorum ki bundan sonra Erzurum bu tesislerde kış oyunlarında dünyada derece yapacak şampiyonlar üretecek'' dedi.