Erdoğan Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Van’ın Özalp ilçesinde gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik saldırıyı kınadı. Erdoğan, "Hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Dün Van’ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kast eden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz."

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