Erdoğan ve YAŞ üyelerinden Anıtkabir'e ziyaret

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesi YAŞ üyeleriyle birlikte ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura Toplantısı'na başkanlık edecek, şura üyelerine verilecek öğle yemeğine katılacak.

"Yüksek disiplini, vazife şuuru, caydırıcılığı ve üstün kabiliyetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri kem gözlere karşı vatanımızın güvenliğini ve bekasının teminatı olmayı sürdürmektedir" diyen Erdoğan, "Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den terörle mücadeleye elde ettiğimiz başarılar ülkemizin gücünü, ordumuzun yeteneklerini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu mesajı yazdı:

"2020 toplantısı vesilesiyle huzurunda bulunuyoruz. Kurduğun ve bize emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyeti'ni 2023 hedeflerine ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Suriye'den Libya'ya, terörle mücadeleye kadar elde ettiğimiz başarılar ülkemizin gücünü ve ordumuzun yeteneklerini ortaya koymaktadır. Caydırıcılığı ve üstün kabiliyetiyle Türk Silahlı Kuvvetleri vatanımızın bekası olmayı sürdürmektedir."