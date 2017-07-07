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Erdoğan ve Trump G20 Zirvesi'nde bir araya geldi

Erdoğan'ın çok sayıda liderle ikili görüşme yapması bekleniyor

07 Temmuz 2017 19:20

Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen ve iki gün sürecek G20 Lider Zirvesi’nin ilk oturumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la ikili bir görüşme yaptı.

Görüşme sırasında Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti. İkilinin sohbeti objektiflere yansıdı. 

Yaklaşık 65 ülkeden 4 bin 800 gazetecinin akredite olduğu zirvede, kapanış toplantısından sonra G20 Başkanlığının basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi boyunca çok sayıda liderle ikili görüşme yapması bekleniyor.

 

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