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Dünya

Erdoğan ve Putin'den sürpriz zirve

Erdoğan ile Putin’in 15 Mayıs’ta Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki kenti Soçi’de bir araya gelmesi bekleniyor.

01 Mayıs 2009 03:00

Başbakan Erdoğan ile Rusya Başbakanı Putin’in 15 Mayıs’ta Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki kenti Soçi’de bir araya gelmesi bekleniyor. İki liderin gündeminde ‘Mavi Akım-2’, Karabağ ve Ermenistan bulunuyor

Milliyet gazetesinin haberine göre, Türkiye’nin Kafkasya’daki dengeleri değiştirebilecek arayışlar yaptığı bir dönemde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Başbakanı Vladimir Putin’e konuk olacak.

Erdoğan’ın Rus, Ermeni ve Azeri basınında uzun süredir konuşulan, ancak şimdiye kadar Ankara tarafından doğrulanmayan Rusya ziyaretini bu ay ortasında yapacağı öğrenildi. Putin’le Erdoğan’ı buluşturacak zirvenin büyük olasılıkla Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde yapılması bekleniyor. İki lider, Putin’in yazlık konutunda daha önce de bir araya gelmişti.

Görüşmede, Rusya ile Türkiye arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin, Ankara-Erivan yakınlaşmasının ve Karabağ sorununun ele alınması bekleniyor. Ankara, Moskova’nın bir kaç yıl önce gündeme getirdiği “Mavi Akım-2” doğalgaz boru hattı kurulması önerisi karşısında uzun süre sessiz kalmış, ocak ayında yaşanan gaz krizi ardından projeye ilgi göstermeye başlamıştı. Putin’le Erdoğan’ın var olan “Mavi Akım” hattına paralel boru hattı döşenerek İsrail’e de doğalgaz ulaştırılmasını öngören projeyi ele alacağı düşünülüyor.

Ortaklık propagandası

Zirveye asıl damgasını vurması beklenen konular ise, Karabağ sorunu ve Türkiye ile Ermenistan arasında son dönemde yaşanan ilişkileri normalleştirme süreci. Özellikle yaz aylarındaki Rus-Gürcü Savaşı’ndan bu yana Ankara’ya karşı bakışını değiştiren Moskova, Karadeniz ve Kafkasya’daki sorunların dış müdahaleler olmadan iki ülke tarafından ortaklaşa çözülmesi tezinin propagandasını yapmaya başladı. ABD’yi bölgeden uzak tutmak için Türkiye’yi yanına çekmeye çalışan Rusya, Karabağ sorununda çözüm arayışlarını hızlandırmış durumda.

Ankara da hem Ermenistan’la ilişkilerini normalleştirmeye çalışıyor, hem de Karabağ sorununda Azerbaycan’ın çıkarına bir açılım bulunmasına yardım etmeye çalışıyor. Zirvede Erdoğan’ın Putin’den Karabağ sorununun çözülebilmesi için Ermeni tarafının atması gereken adımlar konusunda Erivan’a baskı yapmasını istemesi bekleniyor. Batılı ülkelerin de devreye girmesi nedeniyle Karabağ sorununda yakında köklü bir çözüm olmasa da önemli açılımların olabileceği düşünülüyor.

15 Mayıs’taki Türk-Rus Zirvesinin, Moskova’daki Eurovision Şarkı Yarışması finalinden bir gün önce yapılması bekleniyor. Başbakan’ın Türkiye’yi Hadise’nin temsil edeceği yarışmayı izleyip izlemeyeceği henüz bilinmiyor.

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