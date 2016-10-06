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Dünya
Deutsche Welle

Erdoğan ve Putin Suriye’yi konuştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla yaptıkları görüşmede Suriye krizini görüştü. Putin ve Erdoğan çatışmaların durdurulmasını istedi.

06 Ekim 2016 13:35

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri açıklandı. Suriye krizini ele aldıkları belirtilen Putin ve Erdoğan'ın Suriye’de çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu.

Moskova'da Kremlin’den yapılan açıklamada, iki liderin çarşamba günü gerçekleşen telefon görüşmesinde Suriye'de barışçıl siyasi bir sürecin başlaması gerektiğini vurguladıkları belirtildi. Önümüzdeki hafta İstanbul'da yapılacak Dünya Enerji Kongresi'ne katılacak olan Putin'in Erdoğan ile yapacağı görüşmede de ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye konusunun da ele alınacağı tahmin ediliyor.

ABD'nin çabaları

ABD, Rusya ile Suriye'de ateşkesin sağlanması için yürüttüğü görüşmelere pazartesi günü son vermesine rağmen çabalarını sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, Rus mevkîdaşı Sergey Lavrov'u telefonla arayarak Suriye'deki gelişmeleri ele aldığı öğrenildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mart Toner, ancak bunun Amerikan hükümetinin Rusya'ya yönelik tutumunu değiştireceği anlamına gelmediğini belirtti. Toner, Kerry'nin Suriye'ye ilişkin aralarında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu mevkîdaşları ile görüştüğünü hatırlattı.

Fransa da Suriye'deki sorunun diplomatik yollardan çözümü için çaba sarf ediyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da perşembe günü temaslarda bulunacak olan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulacak karar tasarısı için Rusya'nın desteğini istiyor. Bu karar tasarısında ateşkesin yeniden ilân edilmesi ve Suriye ile Rusya'nın askerî uçuşlarını durdurması öngörülüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP/JD/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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