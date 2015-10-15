"Erdoğan ve Putin Rusya'da bir araya gelecek"

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Ümit Yardım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aralıkta Rusya'yı ziyaret etmeyi planladığını ve ülkenin lideri Vladimir Putin ile görüşmeyi tasarladığını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Moskova'da düzenlediği bir basın toplantısında konuşan Yardım, ''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aralık sonunda Kazan'da yapılacak Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı kapsamında bir araya gelmesi bekleniyor'' dedi.

Yardım, iki ülke arasındaki yakın temasların düzenli olarak devam ettiğine de dikkat çekti.