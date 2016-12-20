Erdoğan ve Putin hemfikir: Suikast bir provokasyon

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a, Pazartesi günü katıldığı bir sergi açılışında suikast düzenlendi. Andrey Karlov'u öldüren saldırganın, 1994 doğumlu Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Mevlüt Mert Altıntaş olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara'daki suikastin bir provokasyon olduğu konusunda hemfikir.

Andrey Karlov, Pazartesi günü akşam saatlerinde Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" adlı serginin açılışına katıldı.

Büyükelçi, açılış konuşmasını yaparken, arkasında duran ve sergide bulunan gazetecilerin koruması sandığı bir kişi tarafından sırtından vuruldu.

Saldırgan, Karlov'u vurduktan sonra havaya ateş açtı ve içeridekilerden binayı terk etmelerini istedi. Altıntaş, Arapça ve Türkçe bağırarak, "Halep'i unutma, Suriye'yi unutma" dedi.

Altıntaş'ın büyükelçi yerde yatarken bedenine birkaç el daha ateş ettiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon sonucunda saldırgan öldürüldü. Karlov ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

<span style="font-family:'Roboto Slab', serif;font-size:20px;font-weight:700;line-height:1.5;">"Bağlantıları araştırılmaktadır"</span>

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırgan ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"İzmir Rüstü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu mezunu ve Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ve 2,5 yıldır bu görevde bulunan Mevlüt Mert Altıntaş… Saldırganın bağlantıları araştırılmaktadır."

Olayda üç kişinin de yaralandığı açıklandı.

Altıntaş'ın olay sırasında görevli olmadığı da belirtildi.

"Terör saldırısı"

Hem Rusya hem Türkiye Dışişleri Bakanlıkları suikasti bir "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

"Provokasyon"

Olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak konuyla ilgili bilgi verdi.

Erdoğan, daha sonra televizyonlardan yayınlanan açıklamasında, suikastın normalleşme sürecini bozmaya yönelik bir provokasyon olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Bu akşamki görüşmede özellikle uluslararası terörle mücadelede bundan sonraki sürece yönelik bundan sonraki dayanışmamızın çok daha güçlü, çok daha farklı olması konusunda mutabık kaldık... Putin'le mutabık kaldığımız gibi, ortak soruşturma komisyonu kuracağız. Büyükelçilik, konsolosluk gibi Rusya'ya ait yerlerdeki güvenlik tedbirleri artırıldı, sürece yönelik atılması gereken adımlar atılıyor" diye konuştu.

Putin de yaptığı açıklamada, bu olayı "provokasyon" olarak nitelendirirken, hem Türk-Rus ilişkilerine hem de Suriye'deki barış sürecine zarar vermeyi amaçladığını ifade etti.

Güvenlik toplantısı yapıldı

Rusya lideri ayrıca Türkiye'ye geleceğini de sözlerine ekledi. Akşam saatlerinde Putin başkanlığında Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile istihbarat şeflerinin de katıldığı bir güvenlik toplantısı yapıldı.

Fethullah Gülen iddiaları reddetti

Reuters haber ajansına konuşan güvenlik kaynakları, saldırganın Fethullah Gülen yapılanmasıyla bağlantısı olduğuna dair "çok güçlü işaretler" olduğunu ve soruşturmanın bu bağlantılara odaklandığını söyledi.Fethullah Gülen ise bu iddiaları reddetti ve cemaatinin suikastla hiçbir bağı olmadığını açıkladı.

Ailesi gözaltında

Suikastın ardından başlatılan soruşturma kapsamında bazı adreslere operasyon düzenlendi.Operasyonlarda, Aydın'da saldırganın annesi, babası, kız kardeşi ve ev arkadaşı gözaltına alındı.

BMGK açıklaması

Karlov'a yönelik suikast dünyada da büyük tepki çekti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında saldırı "en sert şekilde kınanırken, büyükelçinin ailesi ve sevdiklerine başsağlığı dilendi. Açıklamada, Güvenlik Konseyi üyeleri saldırının arkasındakilerin ve destek verenlerin adaletin önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı. Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında ayrıca 1961 ve 1963 tarihli Viyana Sözleşmeleri'ndeki yükümlülükler hatırlatıldı ve diplomatlara ve diplomatik temsilciliklere karşı saldırıları önlemek için tüm önlemlerin alınması çağrısında bulunuldu.

ABD'den açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Bu sabah, Başkan Obama'ya Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi'nin bugün Ankara'da uğradığı suikastla ilgili Ulusal Güvenlik Ekibi tarafından bilgi verildi. Başkan, ekibine talimatlara uygun olarak yeni bilgilerin kendisine aktarılması talimatını verdi" denildi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de yaptığı yazılı açıklamayla suikastı kınadı ve Rusya ile Türkiye'ye yürütülecek soruşturmada her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Trump: Radikal İslamcı bir terörist

Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump da yazılı açıklamasında "Radikal İslamcı bir terörist tarafından öldürülen Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrei Karlov'un ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Bir büyükelçinin öldürülmesi medeni dünyanın tüm kurallarını ihlali ve herkesce kınanmalı" dedi.

Dünyadan kınama

Avrupa Birliği, Almanya ve İngiltere de saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı. Suriye, "bu korkak terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığını" belirtirken, İran da başsağlığı diledi.