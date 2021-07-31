Erdoğan ve Putin görüştü | Kremlin: Türkiye'ye yardımların süreceği bildirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek olmak için Rusya'nın 5 adet 40 ton su kapasiteli İlyuşin-76 tipi yangın söndürme uçağı ve 3 adet Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri daha tahsis etmesi dolayısıyla teşekkür etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin de orman yangınları dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kremlin'den açıklama

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye'deki orman yangınları ele alındı.

Söz konusu doğal afetle mücadelede iki ülke arasındaki etkileşimin önemine dikkatin çekildiği görüşmede, Putin, yangınların söndürülmesiyle ilgili Türkiye'ye yardımlarını sürdüreceklerini bildirdi.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, başkent Moskova'da dün yapılan Türkiye-Rusya Hükümetlerarası 17. Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nın olumlu geçtiği vurgulandı.

Görüşmede, iki taraf da ticaret, ekonomi, enerji ve diğer alanlarda yapılan anlaşmaların uygulanması için ortak çalışmaların devam ettirilmesiyle ilgili olduğunu ifade ederek temasların çeşitli düzeylerde sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.