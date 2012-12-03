Erdoğan ile Putin Dolmabahçe'de buluştu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi Dolmabahçe'de başladı. Görüşmede Esenboğa’ya indirilen Suriye uçağı ve sınıra yerleştirilecek Patriot füzeleri konularının öne çıkacağı tahmin ediliyor.

14 Ekim'de Türkiye'ye gelmesi planlanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, rahatsızlığı nedeniyle bu gezisini ertelemişti. Putin, 'Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği' toplantısı için İstanbul'a geldi.

Vladimir Putin’i taşıyan özel uçak, saat 13.15'te Atatürk Havalimanı'na indi. Putin'i karşılamak için Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Vladimir Ivanovski, uçağa geçti.

Putin, Devlet Konukevi'ne yakın bir yere park edilişinden yaklaşık 10 dakika sonra Ivanovski ve diğer Rus yetkililerin ardından uçaktan tek başına indi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'i, Devlet Konukevi'nde, kırmızı halı üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Vali Hüseyin Avni Mutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve diğer yetkililer karşıladı.

Basına el salladı

Kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaşan ve selamlaşan Putin, apronda bekleyen gazetecilere de el salladı.

Putin daha sonra apronda hazır bekletilen limuzine binerek, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

Bu arada, ziyareti sırasında Putin'e eşlik edecek Rus iş adamlarını taşıyan uçak da yaklaşık bir saat önce İstanbul'a geldi.

Otomobil motorları bile arandı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in uçağının indiği Atatürk Havalimanı'nda sabah saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemi alındı.

Başkan Putin'in konvoyuna eşlik edecek araçların aprona girişlerine, dedektör köpek eşliğinde yapılan aranmalardan sonra izin verildi. Dedektör köpek tarafından araçların motor bölümlerinin içinin bile arandığı görüldü.

Dolmabahçe'de kritik görüşme

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin’in yapacağı görüşme öncesinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüştü.

Başbakan Erdoğan ve Rusya lideri Putin, öğle saatlerinde Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Görüşmeye dair fotoğraflar yayınlandı. İki lider, Dolmabahçe'deki buluşmada oldukça samimi tavırlar sergiledi.

Omuzu ve belinde problem olduğu öne sürülen Putin'in son derece sağlıklı olduğu da görüldü.

Erdoğan ve Putin, bugüne kadar 30 kez bir araya gelmişti.

Çerkeslerden protesto

Öte yandan, ''Çerkes Hakları İnisiyatifi''ne üye 3 kişi, Başbakanlık Ofisi’nde protesto gösterisi yaptı.

Putin karşıtı çeşitli sloganlar atan grup adına yapılan açıklamada, ''Çerkesler, Rusya Federasyonu'ndan maruz bırakıldıkları soykırım ve sürgün için özür dilemesini, maddi ve manevi tazminat ödemeyi kabul etmesini, anavatana dönüş yolunu kesin olarak açmasını, diasporada yaşayan tüm Çerkesler'e kayıtsız şartsız Çerkesya vatandaşlığı vermesini istiyor'' denildi.

Açıklamanın ardından söz konusu 3 kişi, polis ekipleri gözaltına alındı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in akşam saatlerinde İstanbul'dan ayrılması bekleniyor.