Erdoğan ve Putin, 18 Mart'ta Akkuyu Nükleer Santrali'nin 3. reaktörünün temelini atacak

Enerji Bakanı Fatih Dönmez "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü reaktörün temelini 10 Mart'ta Cumhurbaşkanımız ve Putin online olarak katılacakları program ile atacak" dedi.

24 TV Moderatörü Helin Aslan'ın sunduğu programa konuk olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu'da 3. reaktörün temelini 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin online katılım ile atacak" dedi.