Erdoğan ve Putin, 18 Mart'ta Akkuyu Nükleer Santrali'nin 3. reaktörünün temelini atacak

Enerji Bakanı Fatih Dönmez "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü reaktörün temelini 10 Mart'ta Cumhurbaşkanımız ve Putin online olarak katılacakları program ile atacak" dedi.
24 TV Moderatörü Helin Aslan'ın sunduğu programa konuk olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu'da 3. reaktörün temelini 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin online katılım ile atacak" dedi.
Dönmez, "Fiilen santral faaliyete geçtiğinde 4000-5000 kişiyi orada istihdam ediyor olacağız" ifadelerini kullandı.
Dönmez, "Elektriklerin planlı bakım veya arıza nedeniyle kesik olduğu saatleri o bölgede yaşayan vatandaşlara iletebilmek için SMS kullanımına başlıyoruz" dedi.
"Sakarya gaz sahasında 30 ile 40 arasında kuyu açacağız" diyen Dönmez, "En az iki boru hattıyla kıyıya getireceğiz. Karadeniz'de bulunan doğalgazı 2023'e yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.