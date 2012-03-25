Erdoğan ve Obama Seul'de Ortadoğu'yu konuştu

Başbakan Erdoğan, Seul'de ABD Başkanı Obama'yla görüştü. 1.5 saatten fazla süren görüşmede ağırlıklı olarak Suriye gündeme geldi. Obama, Erdoğan'a 'arkadaşım' diye seslenirken, Erdoğan da Obama'ya 'Barack' dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Seul'de ABD Başkanı Barack Obama ile görüştü.

1.5 saatten fazla süren görüşme sonrası iki lider ortak açıklama yaptı.

Konuşmasına "Meslektaşım ve arkadaşım" diye başlayan Obama, görüşmenin büyük bölümünü Suriye'ye ayırdıklarını söyledi.

İran'ın da görüşmede gündeme geldiğini belirten Obama, etkin adımlar gerektiğini ifade etti. Obama "İran konusunda ilerleme kaydedildi. İran yükümlülüklerini yerine getirmeli" dedi. Obama, Erdoğan'ın ABD'ye davet ettiğini kaydetti.

Görüşmenin çok verimli geçtiğini belirten Erdoğan da, öncelikle Suriye konusunu ele aldıklarını bildirdi. Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdiklerini kaydeden Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye ile 1910 kilometrelik sınırı olduğunu hatırlattı.

Suriye'de yaşananların kendilerini üzdüğünü vurgulayan Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Şu anda en önemli göç merkezi haline gelmiş durumdayız. Şu ana kadar ülkemize göç eden Suriye'li kardeşlerimizin sayısı 17 bin kişiyi aşmış durumda. Tabii bir taraftan ölüm hadiseleri var. Helikopterlerle bombalamak suretiyle de bugünlerde ölüm sayıları sürekli artıyor. Buna tabii seyirci kalmak, bunu beklemek, buna müdahale etmemek mümkün değil. Bu bizim vicdani bir görevimiz. Bu konuda gerekli olanları uluslararası hukuk çerçevesinde yapmanın gayreti içerisindeyiz ve yapacağız. Bu konuda düşüncelerimizin geneli itibariyle örtüştüğünü görmek bizleri ayrıca memnun etmiştir.

Tabii Suriye konusuyla bağlantılı olarak bölgede gerek İran gerekse Rusya Federasyonu ile ilgili, Çin ile ilgili bütün bu konuları da değerlendirme imkanımız oldu. Özellikle de Güney Kore ziyareti dönüşü İran ziyareti ağırlıklı olarak Suriye ile ilgili olacaktır. Dolayısıyla da bu konuda bir değerlendirmenin faydalı olacağı düşüncesindeydim ve bunu da değerlendirdik.''

Başbakan Erdoğan, ''Irak'taki gelişmeler gözardı edilemezdi. Irak'taki gelişmeleri de masaya yatıralım istedik. Irak'taki gelişmeleri aramızda konuşma fırsatımız oldu'' dedi.



'ABD'yi yanımızda görmek memnun etti'



Irak'taki gelişmelere barışa yönelik olarak nasıl bir ivme kazandırılabileceği konusunun ele alındığını bildiren Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:

''Ben inanıyorum ki gayretler Irak'taki barışın da bir an önce tesisine fırsat verecektir. Tabii bölücü terör örgütü ile verilen mücadelede ABD'yi yanımızda görmek bizleri ayrıca memnun etmiştir. Bölücü terör örgütü ile mücadelemiz zaten devam edecektir. Ama siyasi uzantılarıyla da müzakere etme şansımız mevcuttur.

Kıbrıs'la ilgili gelişmeleri de değerlendirme fırsatımız oldu. Temennimiz odur ki Kıbrıs'ta beklenen geleceği yakına çekeriz.



Torun müjdesi



Tabii çok çok önem verdiğimiz konu, değerli dostum Barack Obama göreve geldiği andan itibaren aramızdaki stratejik ortaklığa yeni bir ivme kazandırmak üzere model ortaklık adını vermiş olduk. Aramızda yeni attığımız adımlarla model ortaklık sayesinde ticaret hacmimiz 20 milyar dolara ulaştı. Haziran ayında, Washington'dan sonra ikinci toplantı ülkemizde yapılacak. İnanıyorum ki bu yeni bir sıçramaya da fırsat verecektir. Üç tane de torunumun müjdesini verdim.''



'Barack' diye seslendi



Erdoğan'ın konuşmasında ABD Başkanı'na 'Barack' diye seslenmesi dikkat çekti.

Grand Hyatt Seoul Otel'deki görüşmeye Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hulusi Akar katıldı.