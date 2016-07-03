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Dünya

Erdoğan ve Merkel 'soykırım' geriliminin ardından ilk kez karşılaşacak

ki ülke arasında gerginliğe yol açan konuların en üst düzeyde ele alınması, ilişkilerde gelecek perspektifinin konuşulması bekleniyor

03 Temmuz 2016 00:57

Türkiye-Almanya ilişkilerinde Federal Meclis'in 'Ermeni Soykırımı' kararı nedeniyle başlayan gerilim sürüyor. Siyasi temaslar hemen hemen durma noktasına gelirken gözler gelecek hafta her iki liderin katılacağı NATO Zirvesi'nde yapacakları muhtemel görüşmeye çevrildi.

Sputnik’in haberine göre, Alman diplomatik kaynaklar, İstanbul'daki terör saldırılarının ardından telefonda görüşen Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8-9 Temmuz tarihlerinde Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılacak NATO Zirvesi sırasında bir araya gelmeleri amacıyla görüşmelerin sürdüğünü söyledi. İki ülke arasında gerginliğe yol açan konuların en üst düzeyde ele alınması, ilişkilerde gelecek perspektifinin konuşulması bekleniyor.

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