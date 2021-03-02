Erdoğan ve Macron beş ay sonra bugün görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beş ay sonra, bu akşam video konferans yoluyla görüşecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Türkiye saati ile 20.00'de görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede gündemin, "ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ve iki ülkenin son dönemde bölgesel konulardaki farklılığı geride bırakma adımları olacağı" belirtildi.

Fransa'da L'Opinion gazetesi, Erdoğan ve Macron'un bugün yapacağı görüşmeye ilişkin daha önce yaptığı haberinde "ikili ilişkilerde normalleşme sinyali" olduğunu belirtmişti.

Erdoğan ve Macron arasında gerilim, Macron'un geçen yıl ülkedeki radikal saldırılardan sonra İslam'a yönelik açıklamalar yapmasına karşılık Erdoğan'ın "Bu Macron denilen zatın İslam'la derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" ifadelerini kullanmasıyla yükselmişti. Erdoğan, Macron'u "İslamofobi" ile suçlamış ve Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapmıştı.

Türkiye'yle Fransa arasında son aylarda Libya, Suriye, Doğu Akdeniz gibi gündemlerde de fikir ayrılıkları yaşanmıştı.

Öte yandan Erdoğan'ın "Avrupa Birliği'yle yeni bir sayfa açmak" açıklamalarının ardından Macron "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı'ya yönelik tavrını yumuşatmasından 'oldukça memnun' olduğunu" söylemişti.