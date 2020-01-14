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Erdoğan ve İmamoğlu aynı kongreye katılacak

İBB Başkanı İmamoğlu'nun alacağı ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verip vermeyeceği merak ediliyor

14 Ocak 2020 16:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yapması beklenen, yarın Ankara’da gerçekleştirilecek “Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi”ne İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılıyor. Kanal İstanbul projesinde karşı karşıya gelen ve İmamoğlu’nun sık sık randevu talebinde bulunduğu Cumhurbaşkanı ile bu toplantıda görüşüp görüşmeyeceği merak ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle “Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi” 15-16 Ocak tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre kongrenin yarın yapılacak açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşma yapması bekleniyor. Açılış konuşmacıları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin de var.

İmamoğlu konuşma yapacak

Kongrenin “Yenilikçi Yerel Politikalarla Dönüşen Şehirlerimiz” oturumunun konuşmacıları arasında da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bulunuyor. Oturumda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de konuşma yapması bekleniyor.

İmamoğlu'nun ödülünün kim verecek?

Etkinlikte İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Elektronik Sistemler Müdürlüğü'nün yürüttüğü “Navigasyon Verileri İle Trafik Işıklarının Uyumu Projesi”ne de ödül verilecek. Ödülü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu alacak. İmamoğlu'nun ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alıp almayacağı ve baş başa bir görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak ediliyor

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