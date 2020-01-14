Erdoğan ve İmamoğlu aynı kongreye katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yapması beklenen, yarın Ankara’da gerçekleştirilecek “Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi”ne İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılıyor. Kanal İstanbul projesinde karşı karşıya gelen ve İmamoğlu’nun sık sık randevu talebinde bulunduğu Cumhurbaşkanı ile bu toplantıda görüşüp görüşmeyeceği merak ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle “Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi” 15-16 Ocak tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.