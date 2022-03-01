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Erdoğan'dan telefon diplomasisi: "Rusya-Ukrayna arasında acil ateşkes tesis edilmesi için çaba gösteriyoruz"

01 Mart 2022 17:27

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ve Avusturya Cumhurbaşkanı Aleksander Van der Bellen ile telefonda görüştü. Görüşmelerde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Hollanda ilişkileri ele alındı.
 
Erdoğan görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında acil ateşkes tesis edilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini belirterek, Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. 
 

Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı ile de görüştü

 
Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Aleksander Van der Bellen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması, barışın yeniden tesis edilmesi ve insani durumun iyileştirilmesi için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini ifade etti. 
 
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