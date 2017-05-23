Erdoğan ve Gül Çapa'da yan yana

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet törenine katıldı. İkili yan yana oturdu. Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmada Çapa artık poliklinik hizmeti vereceğini, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasdal'a taşınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı törende bir konuşma yaptı.

Konuşmasından satır başları:

"Her alanda gençlerimizin enerjisine, azmine ihtiyacımız var. Başarının yolu düzenli ve bilinçli çalışmaktan geçiyor. Özellikle sağlık bilimleri bu konuda çok daha fazla çaba ve disiplin isteyen bir alandır. Bugün mezun olarak okullarına elveda ama mesleğe merhaba diyen öğrencilerimiz okullarına 6 yıl verdiği emeğin karşılığını hayatlarının her aşamasında görecektir."

"Hasdal'da 1100 dönüm araziyi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne tahsis ettik"

"Fakültemizin başarılarının bundan sonra da artarak devam edeceğine inanıyorum. Şu anda attığımız bir adım var ve beklentilerinin artık cevabı inşallah karşılanıyor. Çapa 110 dönüm arazi üzerinde. Şimdi ise biz Hasdal'da 1100 dönüm araziyi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne tahsis ettik. Bütün bölümleri ile hepsi orada olacak. Adeta Şehir Hastaneleri projelendirmesinin bir farklı uygulamasını hem üniversite hem hastane olarak orada uygulamaya koyacağız. Yeni dönemde Çapa, merkezde sadece poliklinik hizmeti verme haline gelir. Elimizde ne kadar kaliteli hemşirelerimiz olursa o kadar hizmetler de başarılı olacaktır diye düşünüyorum. 4 sene sonra çalışmalar bitecektir. Çalışmalara uzman mimarlarla devam ediliyor."

"Sağlıkta çok büyük bir atılım başlattık"

"Sağlık son 14 yılda en büyük reformların hayata geçirildiği alanların başında geliyor. Doktor reçeteyi yazar, hastanenin alt katında ilaç 5 tane ise 2 tanesi yoktu. Biz bu çileleri yaşadık. Dedik ki, bu çileler artık yaşanmasın. Biz insanımıza yük olan bu saçma sistemi kaldırdık. Milli bütçede eğitim-öğretimden sonra ikinci sırayı sağlıya verdik. Rektörlerimizle bir toplantıda kendilerine şunu söyledim, dedim ki; devlet hastanelerimizde doktorlarımız var ama bu doktorlarımızın kariyer şansı yok. 'O zaman niçin bunun önünü açmıyoruz' dedim. YÖK Başkanımız da yanımda. Kariyer şansı olsun. O da doçent olabilsin. Bu süreç başlatıldı. Ülkemizde devlet hastanesi, üniversite hastanesi ve özel hastane dışında bir hastane artık yok. Bunun yanında sağlıkta çok büyük bir atılım başlattık."