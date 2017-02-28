Erdoğan ve Genelkurmay'dan 'karargâh rahatsız' haberi açıklamaları

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada "TSK ile devlet ve hükümet arasında bir sorun olmadığı" vurgulandı.

Açıklamada Hürriyet gazetesinde "Karargâh rahatsız" başlığıyla yayımlanan haber için sorulan sorulara verilen yanıtlarda "TSK'nin iç politika malzemesi haline getirilmemesi ve şahsi işlerden uzak tutulması gerektiğinin vurgulandığı" kaydedildi.

TSK'nın açıklamasında "Son zamanlarda, sürekli olarak Genelkurmay Başkanı'nın şahsı üzerinden yapılan mesnetsiz ve maksatlı eleştirilerle, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yıpratılmaya çalışıldığı" savunuldu ve "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Genelkurmay Başkanı'nın şahsına yönelik eleştiri kisvesi altında iftiraya varan iddialar ile ilgili bir basın mensubuna bilgilendirmede bulunulmuş ve bu hususlar 25 Şubat 2017 tarihinde yayımlanmıştır " denildi.

Haber için yapılan değerlendirmenin "dikkat ve hassasiyetle" düzenlendiği ve "Karargâh Rahatsız, Karargâh'ta Rahatsızlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Rahatsızlık vb." gibi ibareler söz konusu dahi olmadığı" vurgulandı.

Sorulan sorulara da özetle, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iç politika malzemesi haline getirilmemesi, şahsi işlerden uzak tutulması gerektiği" ifade edildiği belirtildi.

Açıklamada "Kararlılık ve azimle terörle mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekâtı'nın başarıyla tamamlandığı bir dönemde bu tür iddia ve iftiralarla gündemi bulandırma çabalarını esefle karşılıyoruz. Bu açıklamayı Türk Silahlı Kuvvetleri ile devlet ve hükümet arasında bir sorun varmış gibi yansıtmak, olayı saptırmaktır. Cevap verilen eleştirilerin muhatapları bellidir" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hürriyet'teki haber için "Karargah rahatsız başlığı gibi ifadeler bunlar tabi bizleri rahatsız ettiği gibi TSK'yı hayda hayda rahatsız etmiştir " dedi.

Erdoğan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitmeden önce yaptığı açıklamada, "Burada yapılan çok açık net söylüyorum, atılan başlık terbiyesizliktir, seviyesizliktir. Böyle bir başlığı atmaya bir defa bu gazetenin ne yönetimi, ne patronaj kadrosu muktedir değildir, olamaz. Devleti kendi içinde birbirine düşürmeye kimsenin hak ve yetkisi yoktur. Bunların bunlar eski alışkanlıkları. Bunlar artık geride kaldı. Herkes yerini bilecek, konumunu bilecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Cumhurbaşkanı ile beraber Genelkurmay Başkanı 'nereye giderse yanında gidiyor' ifadeleriyle ayrıca bir terbiyesizlik yapıyorsunuz. Bir Genelkurmay Başkanı'nın herhangi bir toplantıya gitmesinden daha tabii ne olabilir? Bunlar dünyayı bilmiyorlar ya… Dünyayı tanımıyorlar. Ama sorduğun zaman yok amiral gemisiymiş, yok şuymuş buymuş gibi de hava atarlar. Kusura bakmasınlar, artık böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesi de Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın yaptığı 'Karargâh rahatsız' başlığıyla yayınlanan habere yöneltilen eleştirilerle ilgili dün bir açıklama yapmış ve "Bu hadise başlı başına, Türkiye'de iftirada sınır tanımazlığın en uç örneklerinden biri olarak hafızalara yerleşecektir" demişti.

Açıklamada "Herkesin kabul ettiği üzere, sergilediği gazetecilikle darbe girişiminin püskürtülmesinde ve demokrasimizin korunmasında hayli önemli bir rol oynamış olan Ankara Temsilcimiz Hande Fırat'a atılan bu iftiranın pespayeliğini en iyi değerlendirecek olan Türk kamuoyunun sağduyusudur" ifadesine yer verilmişti.

Haberle ilgili olarak Hürriyet gazetesine yönelik soruşturma da başlatılmıştı.