-ERDOĞAN VE ESAD SON GELİŞMELERİ ELE ALDI ANKARA (A.A) - 06.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad tarafından yapılan ortak açıklamada, iki liderin Mısır başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası son gelişmeleri ele aldığı belirtilerek, ''Mısır halkının talep ve beklentilerinin karşılanması ve yeni acıların önlenmesi için tarafların ortak çaba gösterecekleri ifade edilmiştir'' denildi. Erdoğan ve Esad'ın ortak açıklaması, Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde yayımlandı. Başbakan Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Esad arasında yapılan görüşmede, iki dost ülke arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Sayın Esad ve Sayın Erdoğan her alandaki işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir. Dostluk barajı temel atma töreni, bu işbirliğinin son meyvesidir. Söz konusu baraj, 10.000 hektarlık tarım alanının sulanmasını ve iki ülkenin sınır bölgelerindeki elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanmasını hedeflemektedir. Cumhurbaşkanı Esad ve Sayın Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin devamına ve bölgesel sorunlarla ilgili yüksek düzeyli ve şeffaf diyaloğun önemine vurgu yapmışlardır. Ekonomik işbirliğinin pekiştirilmesi Suriye ve Türkiye halklarının yanı sıra bölge halklarının da istikrarı ve güvenliğini hedeflemektedir. İki lider, Mısır başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası son gelişmeleri de ele almışlardır. Özellikle Mısır'ın en kısa zamanda güvenlik ve istikrara kavuşmasını ümit ve temenni ettiklerini ifade etmişlerdir. Mısır halkının talep ve beklentilerinin karşılanması ve yeni acıların önlenmesi için tarafların ortak çaba gösterecekleri ifade edilmiştir.'' -''LÜBNAN KONUSU DA ELE ALINDI''- Açıklamada, Lübnan konusunun da ele alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: ''Başkan Esad ve Sayın Erdoğan, bu ülkenin güvenliğe, istikrara ve refaha kavuşması için mümkün olan her türlü çabayı sarf edeceklerini özellikle vurgulamışlardır. Görüşmeye Suriye'den Başbakan Muhammed Naci Itri, Dışişleri Bakanı Velid Muallim ve Cumhurbaşkanı siyasi ve Basın danışmanı Dr. Buseyne Saban, Türkiye’den de Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu ve Şam Büyükelçisi katılmıştır.''