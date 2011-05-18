Erdoğan ve Demirel





Yılmaz Özdil - Hürriyet





2002’de seçimi kazanır kazanmaz, Demirel’e koşup, “engin tecrübelerinizden faydalanmak, danışmak, tavsiyelerinize göre hareket etmek istiyoruz” diyen “çırak” kimdir?

a) Pargalı İbrahim

b) Marcus Merk

c) Lady Gaga

d) Tayyip Erdoğan

327 imam hatip lisesini tek başına açarak, erişilmesi imkânsız rekora imza atan “usta” kimdir?

a) Hüsnü Mübarek

b) Nihat Doğan

c) Usain Bolt

d) Süleyman Demirel

“Herkes korkmadan gitsin diye, Başbakanlık arabasıyla cuma namazına giden ilk adam benim” diyen mütedeyyin isyankâr kimdir?

a) Felipe Massa

b) Behzat Ç.

c) Paris Hilton

d) Süleyman Demirel

“Bir demokrasi ülkesinde din ve vicdan hürriyeti, temel hak ve hürriyettir. Hakim kılınacak olan şeyler, İslam’ın ana kaideleridir, sünneti seniyyedir” diyen hürriyet abidesi kimdir?

a) Sünnetçi Kemal Özkan

b) Haydar Dümen

c) Kanlı Nigar

d) Süleyman Demirel

“İrtica diye bi suç yoktur, insanların lisanında vardır” diyen mütercim tercüman kimdir?

a) Pascal Nouma

b) İsmail YK

c) Victoria Secret

d) Süleyman Demirel

“İmam hatip liseleri, imam yetiştirsin diye açılmadı, dinini bilen doktorlar, avukatlar, mühendisler yetişsin diye açıldı” diyen toplum mühendisi kimdir?

a) Bill Gates

b) Mark Zuckerberg

c) Albert Einstein

d) Süleyman Demirel

“1924 Anayasası’nda Türk Devleti’nin dini İslam’dır denildiğine göre, devlet de İslam Cumhuriyeti’dir. Atatürk’ün kurduğu devlet laik değildir” diyen ordinaryüs ulema kimdir?

a) Nasreddin Hoca

b) Kont Drakula

c) Prenses Kate Middleton

d) Süleyman Demirel

“Hâkim kılınacak olan Kuran hükümleridir. 1930’ların laiklik uygulaması, Marksizmin ateist ideolojisinden esinlenmiştir” diyen kravatlı şeyhülislam kimdir?

a) Zuhurat Baba

b) Telli Baba

c) Noel Baba

d) Sade Baba

“Bunlar koyun bile güdemez, CHP iktidara gelirse ineklerin sütü kurur” diyen çoban kimdir?

a) Balık Ayhan

b) Dana Ferhat

c) Panter Emel

d) Süleyman Demirel

“Ayakkabının yerini çarık alacak... CHP demek, çarık demektir” diyen kunduracı kimdir?

a) Tory Burch

b) Mario Prada

c) Salvatore Ferragamo

d) Süleyman Demirel

Bi taraftan akıl hocası’nın adamlarını transfer edip, hatta, akıl hocası’nın bakanını TBMM Başkanı yapan... Öbür taraftan “o zat şimdi CHP’nin akıl hocası” diyen unutkan zat kimdir?

a) Recep İvedik

b) Patrik Bartholomeos

c) Guus Hiddink

d) Tayyip Erdoğan

Dün “rejim düşmanlarının elebaşı CHP’dir, devlete silah çeken eşkıyanın koruyucusudur” deyip, rejim muhafızlığı rollerine bürünen... Bugün ise, “CHP’deki çetenin elebaşı” olmakla suçlanıp, “the godfather” muamelesi gören holivut aktörü kimdir?

a) Vahi Öz

b) Fred Çakmaktaş

c) Kevın Kostnır

d) Süleyman Demirel

Rahmetli Ecevit için “zavallı, fiziken çökmüş, bitmiş bir insan, her tarafı kırılıp dökülmeye başladı, çelik korselerle ayakta duruyor” deyip... Ecevit’in Zonguldak’ında “insan biraz sıkılır yahu, Ecevit’in kemikleri sızlamaz mı?” diye soran ortopedi mütehassısı kimdir?

a) Profesör Mehmet Öz

b) Profesör Gazi Yaşargil

c) Profesör Zihni Sinir

d) Fahri Doktor Tayyip Erdoğan

Yaşlılar Haftası’nda “daima hürmet edeceğiz, zira onlar bugünlerimizin mimarı, dün ile bugün arasındaki köprü, geleceğimize ışık tutan en değerli varlıklarımızdır” deyip... Sonra da “Baba”ya “87 yaşına gelmiş, hâlâ elini eteğini çekmemiş” diyen hayırlı evlat kimdir?

a) Havuç

b) Santiago Bernabeu

c) Kötü kedi Şerafettin

d) Tayyip Erdoğan

Merhum Başbakan Adnan Menderes’in evli ve çocuklu sopranoyla dillere destan aşk yaşadığı cümle alem tarafından bilinip, özel hayattır kimseyi ilgilendirmez diye saygı duyulurken... Bi yandan “Menderes’in devamıyız” deyip, beri yandan “özel hayat filan olmaz, evlilik dışı ilişki yaşayanlar yüce meclis çatısı altında barınmamalı” diyen ahlak zabıtası kimdir?

a) Ali Kaptan

b) Luciano Pavarotti

c) Hüsnü Şenlendirici

d) Tayyip Erdoğan

Türkiye’de şu anda takunyalılar cirit attığına göre, takunyalılardan şikâyet edecek en son kişi kimdir?

a) Cüppeli Ahmet

b) Merkez Efendi

c) Kaşgarlı Mahmud

d) Süleyman Demirel

Milli Şef’i Hitler’e benzetip... Demirel’e “ikinci milli şef” diyen Nazi dedektörü kimdir?

a) Şimon Peres

b) Ehud Barak

c) Golda Meir

d) Tayyip Erdoğan

Yollarını açtığı, şefkatla kolladığı takunyalılar tarafından Hitler’e benzetilince, “oturduğum yerde tecavüze maruz kaldım” diyen tecavüz mağduru, nerede otururken tecavüze maruz kalmıştır?

a) Güniz Sokak’ta

b) Isparta halısında

c) ÖSYM sınavında

d) Bor’un pazarında...



