Erdoğan uçak kriziyle ilgili açıklamayı yarın yapacak

Uçak krizi sonrası bugün Ankara'da hareketli saatler yaşandı. Genelkurmay Başkanı ve MİT müsteşarı ile bir görüşme yapan Davutoğlu ardından Başbakan Erdoğan ile bir araya geldi. Konuyla ilgili açıklamanın yarın yapılacağı bildirildi.

Dünkü güvenlik zirvesinin ardından bugün Dışişleri'nde görüşme yapıldı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay 2. Başkanı Org. Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la Dışişleri'nde iki saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıya Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, ilgili kurum yetkililerinin yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan iki tümgeneral, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ise bir tuğamiral katıldı.

Toplantıda uçağın pilotlarını bulmak için sürdürülen arama kurtarma çalışmaları ve bundan sonra atılacak adımlar ele alındı.

Bu toplantının tamamlanmasından kısa bir süre sonra Erdoğan, evinden ayrılarak resmi konuta geçerek, Davutoğlu'yla bir araya geldi.

Suriye ordusu, dün Türk Hava Kuvvetleri'ne ait RF-4E tipi bir keşif uçağını Akdeniz üzerinde vurarak düşürdü. Erdoğan başkanlığında dün toplanan ilk güvenlik zirvesinden "atılması gereken adımların kararlılıkla atılması" kararı çıktı.

Suriye de uçağı düşürdüğünü kabul etti ancak vurduktan sonra uçağın Türkiye'ye ait olduğunun fark edildiğini öne sürdü. Suriye, uçağın kendi hava sahasında olduğunu iddia ederken, Türkiye'nin bu konudaki araştırması sürüyor.

ntvmsnbc'nin haberine göre, Ankara 'nın harekete geçmeden önce bazı sorulara yanıt aradığı belirtiliyor.

Yanıt bekleyen sorular şöyle:

- Türk uçağının alçaktan uçtuğu ifade ediliyor. Türk uçağı Suriye hava sahasında mı yoksa uluslararası hava sahasında mı vuruldu?

- Uçağın vurulmasının ardından ikinci bir Türk uçağının bölgeden kaçtığı iddiaları doğru mu?

- Uçakta teknik bir arıza mı vardı? Teknik bir arıza sonucu mu Suriye hava sahasına yöneldi?

- Suriye güvenlik birimleri, uçağı vurmadan önce telsizle uyardı mı?

Bu sorular cevaplandıktan sonra Türkiye ’nin nihai tavrını ortaya koyması bekleniyor. Başkent'te sessizlik hakim. Başbakan Tayyip Erdoğan , Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu , Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve Genelkurmay Başkanı Necdet Özel Ankara 'da bulunuyor. Yeni gelişmeler doğrultusunda ikinci bir güvenlik zirvesinin gerçekleşebileceği belirtiliyor.