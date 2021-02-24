Erdoğan ve Davutoğlu'nun kişisel verilerine bakan SGK memurları hâkim karşısına çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu 'nun kişisel verilerini sorguladıkları iddia edilen çoğu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanı 20 sanığın 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan yargılanmasına başlandı.

Çoğu SGK çalışanı 20 sanığın 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan 2 yıldan 7.5 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 16'sı SGK'da memur olarak çalışan 2'si emekli 18 sanık katıldı. İhbar eden SGK Başkanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

"Bilgisayarlar sürekli açık, şifreler klavyenin altında yazılı, herkes girebiliyordu"

SGK'da memur olarak çalışan F.T., "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Bilgisayarlar sürekli açıktı ve şifreler klavyenin altında yazılı, bu nedenle gerek stajyerler gerekse diğer çalışanlar girebiliyordu. Hiçbir şekilde Cumhurbaşkanının bilgilerini sorgulamadım. Kimin sorguladığını da bilmiyorum. Ayrıca suç tarihlerinde aday memurdum. Beraatımı talep ederim" dedi.

"Meraktan baktım, suç olduğunu bilmiyordum"

Yine memur olan sanıklardan A.K., "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Olay tarihlerinde aday memurdum. Meraktan dolayı başbakanın kimlik bilgilerini sorguladım. Suç olduğunu bilmiyordum. Herhangi bir yere kayıt etmedim. Kimseyle paylaşmadım. Beraatımı talep ederim" diye konuştu. Sanık H.D. ise olay tarihlerinde ölmüş kişilerin haksız olarak çekilen aylıklarına ilişkin işlemler yaptıkları için yoğun olduklarını ifade ederek "Bilgisayar sürekli açıktı, diğer memurlar tarafından da kullanılıyordu. Beraatimi isterim" dedi.

"Cumhurbaşkanını çok severim, doğum tarihini merak ettim"

SGK'da memur olarak çalışan H.G. de "Cumhurbaşkanını çok severim. Olay tarihinde doğum tarihini merak ettiğim için merakımdan baktım. Hiçbir şekilde kayıt yapmadım ve birisine de vermedim" diyerek beraatını istedi.

Sanık P. Y. de "Sayın Cumhurbaşkanı'nın TC'sini internetten görmüştüm. Meraktan dolayı girerek baktım. Herhangi bir yere kayıt etmedim. Kimseyle de paylaşmadım. O dönemde aday memurdum. Yasak olduğunu bilmiyordum. Bu konuda bizi bilgilendirmediler. Beraatımı talep ederim" dedi.

Sanık S. Ş., "Ahmet Davutoğlu siyasete atılmadan önce kendisinden ders almıştım. Bu nedenle merakımdan dolayı bilgilerini girerek baktım. Ancak kimseyle paylaşmadım. Bir yere de kayıt etmedim. Ayrıca müşteki bir yıl önce tüm şikayetlerinden feragat etmiştir" diyerek beraatını istedi.