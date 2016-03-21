Erdoğan ve Davutoğlu düğüne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay'ın kızının nikahında şahitlik yaptı. Altunay kızının nikahını kendisi kıydı.

Erdoğan ile Davutoğlu Haliç Kongre Merkezi’ndeki görüşmenin ardından, Sultangazi Belediye Başkanı Altunay’ın kızı Berna Altunay ile AKP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ensar Topçu’nun düğün törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AKP İl Başkanı Selim Temurci, AKP Gençlik Kolları Başkanı Melih Hecertaş’ın şahitliğini yaptığı çiftin nikahını Altunay kıydı. Düğün törenine, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.