Erdoğan ve Böhmermann'ın avukatları kapıştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Alman komedyen Jan Böhmermann'ın şiirinin yasaklanması talebiyle açtığı davada bugün Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde ilk duruşma gerçekleşti. Erdoğan'ın avukatı Michael-Hubertus von Sprenger ile Böhmermann'ın avukatı Christian Scherz'in sözlü açıklamalarının dinlendiği duruşmada karar 10 Şubat 2017'de açıklanacak.

Erdoğan'ın avukatı Michael-Hubertus von Sprenger, Böhmermann'ın Alman kamu yayıncılık kuruluşu ZDF'deki Neo Magazin Royale programında okuduğu hakaret içerikli şiiri 'içerikten yoksun' ve 'insan onurunu aşağılayıcı' bir karalama olarak eleştirerek, "Burada sanat kisvesi altında en ağır hakaret yapılıyor" dedi.

Böhmermann'ın avukatı Christian Schertz ise şiiri Almanya'da ifade özgürlüğünü koruyan sanatsal bir katkı olarak değerlendirerek, Mainz Savcılığı'nın müvekkiline yönelik cezai soruşturmayı durdurmuş olduğuna dikkat çekti. Soruşturmayı yürüten Mainz Savcılığı geçen ay Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle Alman komedyen Böhmermann hakkında açılan soruşturmada takipsizlik kararı vermiş, Erdoğan'ın avukatının takipsizlik kararına itirazı kabul edilmemişti.

Scherz, ayrıca Koblenz Federal Başsavcılığı'nın da 'bir sanat eserinin parçalarının bağlamından kopartılamayacağı' saptamasında bulunduğunu hatırlattı. Erdoğan'ın avukatı Sprenger ise cezai soruşturmanın durdurulmasının nedeninin, Savcılık'ın Böhmermann'ın kastı bulunmadığı izlenimi olduğunu belirterek, 'asıl konunun şiirin hakaret içerip içermediği olduğunu' savundu.

'Kasıtlı zaman aşımı' suçlaması

Erdoğan'ın avukatı ayrıca Rheinland-Pfalz eyaleti soruşturma makamlarını da oradaki süreci bilinçli olarak zaman aşımına uğratmakla suçladı. Sprenger, soruşturmanın durdurulması kararının, kendisine yeni hukuki girişimde bulunacak zaman bırakmayacak kadar geciktirildiğini kaydetti. Alman medya hukukunda zaman aşımı süresi sadece 6 ay.

Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada Erdoğan, şiirin başka bir yerde tekrarının önüne geçmeyi hedefliyor. Mahkeme, mayıs ayındaki geçici kararında Erdoğan'ı kısmen haklı bularak, şiirin bazı bölümlerinin tekrarını yasaklamıştı. Erdoğan'ın avukatı, Hamburg'daki ilk duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, geçici karardan bu yana hukuki durumda bir değişiklik olmadığına dikkat çekerken, Böhmermann'ın avukatı, davayı kazanacaklarına emin olduklarını belirterek, "Bu dava olmazsa bile temyizi kazanacağımıza eminim" dedi.

Alman komedyen Jan Böhmermann, Erdoğan’ı hedef alan şiiri geçen mart ayı sonunda Alman kamu televizyonu ZDF’de yayınlanan “Neo Magazin Royale” adlı programında okumuştu. Şiirle ilgili olarak Böhmermann hakkında da "yabancı devlet adamına hakaret" suçlamasıyla bir soruşturma açılmıştı. Erdoğan şiirle ilgili rahatsızlığını Berlin'e iletmiş ve bunun üzerine Alman hükümeti, savcılığa soruşturma başlatılması yetkisi vermişti.

Alman Ceza Yasası'nın 103'üncü maddesi uyarınca yabancı devlet temsilcilerine hakaret suçlamasıyla soruşturma açılabilmesi için hükümetin onay vermesi gerekiyor. Soruşturmanın dayandırıldığı 103’üncü madde, şikayet edilen kişi hakkında 3 yıla kadar hapis ya da para cezası verilmesini öngörüyor.