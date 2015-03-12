Erdoğan ve Başçı'nın toplantısı doların nabzını düşürdü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın dün akşamki görüşmesinin TCMB'ye yönelik sert söylemlerin azalacağı beklentisi yaratması piyasada temkinli bir iyimserliğe neden olurken, dolar/TL güne 2.60'ın altına geriledi.

Bankacılar bugün siyasilerin para politikasına ilişkin olası açıklamalarının, ABD verilerinin ve dolardaki küresel seyrin yakından takip edileceğini belirttiler.

Erdoğan'ın dün Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Başçı ile yaptığı görüşmede ekonominin temellerinin sağlam olduğu vurgulandı ve Cumhurbaşkanının faiz ve üretime yönelik hassasiyetleri üzerinde durulduğu belirtildi.

Öte yandan Başçı'nın görüşmede yaptığı sunumda ise piyasa faizlerini düşürmenin yolunun istikrar ve güven artırıcı adımlar, mali disiplin ve fiyat istikrarına odaklı para politikası duruşu ile mümkün olduğu belirtildi.

Türk lirası ayrıştı

Dolar/TL, görüşme sonrasında yatıştırıcı açıklamalar gelebileceği beklentisi dün 2.64 seviyelerinden başladıktan sonra yönünü aşağı çevirmişti. Dün akşam saatlerinde 2.62 civarında işlem gören kur bu sabah saat 0906'da 2.5953/2.5965 seviyesindeydi. Kur aynı saat itibarıyla en düşük 2.5905 seviyesinden işlem görürken, gelişmekte olan para birimlerinden daha iyi bir performansla güne başladı.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Dün piyasanın satın aldığı beklenti toplantının yatıştırıcı olacağı yönündeydi. Açıklamaların içeriği de tahmin edilen şekilde. Bir tarafta Cumhurbaşkanı'nın faiz hassasiyeti diğer tarafta ise güven artırıcı adımlar gerektiği söylemi. Görüşmeden çıkardığımız tek sonuç TCMB'ye yönelik söylemlerin biraz azalacağı beklentisi yönünde. Bu da TL'ye olumlu yansıyor" dedi.

Bugün iç piyasada takip edilecek önemli bir veri gündemi bulunmazken ABD'de ise TSİ 1430'da haftalık işsizlik maaş başvuruları, Şubat ayı perakende ve çekirdek perakende satışlar verileri izlenecek.

Öte yandan ABD ve euro bölgesi para politikalarındaki ayrışmaya tekrar dikkat çeken ECB'nin başlattığı devlet tahvili alımlarının ardından değer kaybını aralıksız sürdüren euro ise dolar karşısında 12 yılın yeni dip seviyesini gördü.

Euro bugün dolar karşısında 1.0505 ile Mart 2003'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Euroda değer kaybının devam etmesi ise piyasada euro/dolar kurunun en son 2002 yılında gördüğü 1 düzeyine ineceği beklentisini güçlendirebilir.

İki yıllık gösterge olan 16 Kasım 2016 itfalı tahvilinde, dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 8.85 oldu. 24 Temmuz 2024 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 8.34 valörde son işlem ise yüzde 8.33 oldu.