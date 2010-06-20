Erdoğan ve Başbuğ sınırda

T24 -





Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki saldırıda şehit olan askerler için Van'da düzenlenen törenin ardından helikopterlerle sınır bölgesine hareket eden Başbakan Erdoğan ile Orgeneral Başbuğ ve beraberindekiler, yaklaşık 45 dakika süren yolculuğun ardından Şemdinli ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki Tekeli Tabur Komutanlığına vardı.







Yoğun güvenlik önleminin alındığı bölgede, Başbakan Erdoğan ile beraberindekileri taşıyan helikopterlerin tabura inişi sırasında, beş helikopter de sınır hattında hava güvenliğini sağladı.

Irak sınırındaki bölgede askeri yetkililer tarafından karşılanan Başbakan Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra sivil ve askeri araçlarla Tabur Komutanlığı merkezine geçti.

Erdoğan'ın, saldırıyla ilgili bölgedeki komutanlardan bilgi alacağı ve bölgede incelemelerde bulunacağı öğrenildi











