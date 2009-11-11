Erdoğan ve AKP'den Bahçeli'ye 200 bin liralık dava

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti tüzel kişiliği adına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında, partisinin 9. Olağan Büyük Kurultayı açılışında yaptığı konuşmada, ''ağır bir biçimde suçlayıcı ve aşağılayıcı ifadeler'' kullandığı iddiasıyla toplam 200 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldı.

Erdoğan'ın avukatları Fatih Şahin ve Muammer Cemaloğlu tarafından açılan davanın dilekçesinde, Devlet Bahçeli'nin, 8 Kasım 2009 tarihinde partisinin 9. Olağan Büyük Kurultayı açılışında yaptığı konuşmada, ''siyasi bir eleştirinin ötesinde AK Parti ve Erdoğan'ı ağır bir biçimde suçlayıcı ve aşağılayıcı ifadelere yer verdiği'' öne sürüldü.

Dilekçede, Bahçeli'nin konuşmasında, ''Türk milleti budur. Otuz altıya bölmeye çalışan Başbakan'a inat; ülkemizi çözmeye çalışan Avrupa'ya inat; Doğudan batıya, kuzeyden güneye tek bilek ve tek yürektir... Türkiye'miz üzerinde hesabı olanların hepsi, kim varsa, Rum, Ermeni, Peşmerge, Haçlı zihniyeti, Müslüman katili, Türk düşmanı, insanlık kasabı hepsi, AKP hükümetinin arkasında sıraya girmiştir. Milletimizden ve coğrafyamızdan intikam almak isteyenlerin tamamı Başbakan'ın arkasında kuyruğa dizilmiştir'' şeklinde ifadelere yer verdiği aktarıldı.

Kişilerin ve politikacıların eleştiri haklarının olduğu ve bu haklarını kullanmalarının engellenemeyeceği kuralının, demokratik ve çağdaş hukuk devleti ilkelerinin uygulandığı tüm medeni ülkelerde kabul edilen bir husus olduğuna işaret edilen dilekçede, ''Kuşkusuz, bir partinin genel başkanı olan davalının, bu denli önemli bir konuda düşüncelerini açıklaması, eleştirilerde bulunması son derece doğal ve gereklidir. Ancak eleştiri hakkını kullanan kişilerin hür olması kadar sorumluluk bilinci ile davranmaları, hakaret teşkil edecek nitelendirmelerden uzak durmaları da hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir'' denildi.

İfade özgürlüğü ve eleştiri hakkının, hiçbir zaman kişilerin uluslararası metinlerle, anayasayla ve yasalarla güvence altına alınan onur ve saygınlıklarının ihlali aracı olarak kullanılamayacağı belirtilen dilekçede, ''Devlet Bahçeli'nin, beyanları ile eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı'' iddia edildi.

Dilekçede, şunlar kaydedildi:

''Bu sözlerin, düşünce açıklaması ile bir bağlantısı olamaz. Davalının dava konusu konuşma ile açıkça hakaret etmeyi, aşağılamayı, AK Parti'nin ve Erdoğan'ın kişilik haklarının toplum katında zedelenmesini, müvekkillerimizin toplumun husumetine ve kinine maruz kalmasını amaçladığı açıkça ortadadır. Bunun içindir ki; bu sözlerin düşünce açıklaması olarak kabulü olanaksızdır. Aksi halde toplumda bir kargaşa ortamı yaratılmış olur. Bu denli ağır hakaretlerin düşünce açıklaması olarak kabulü halinde, kişilik değerlerinin hukuk ve anayasal güvenden yoksun kalacağı açıktır.''

Dava dilekçesinde, Bahçeli'den, yasal faiziyle birlikte her bir davacı için 100 bin TL olmak üzere toplam 200 bin TL manevi tazminat talebinde bulunuldu.