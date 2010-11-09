-ERDOĞAN VE AK PARTİ'NİN TAZMİNAT DAVASINA RET ANKARA (A.A) - 09.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti tüzel kişiliğinin, bir köşe yazısı nedeniyle Ortadoğu gazetesi ile gazetenin yazarı, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Abbas Bozyel'e açtıkları manevi tazminat davası reddedildi. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesindeki karar duruşmasına, Erdoğan ve AK Parti tüzel kişiliğinin avukatı Ece Harika Akyürek ile Bozyel'in ve gazetenin avukatı Hamit Kocabey katıldı. Yargıç Yaşar Eren, tarafların son beyanlarını almasının ardından davanın reddedildiğini bildirdi. Ortadoğu gazetesinin 19 Şubat 2010'daki sayısında, Bozyel'in ''Milliyetçi Hareket Partisini Tek Başına İktidar Yapmak Şart Olmuştur'' başlıklı köşe yazısı yayımlanmıştı. Dava dilekçesinde, köşe yazısında Başbakan Erdoğan ile AK Parti tüzel kişiliğine hakaret edildiği gerekçesiyle davalılardan toplam 20 bin TL manevi tazminat talep edilmişti.