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Dünya

Erdoğan ve Ahmedinejad ECO zirvesinde başbaşa görüşecek mi?

İki liderin aynı zirveye katılacak olmasına rağmen baş başa görüşme girişiminde bulunmaması, iki ülke arasındaki Suriye çatlağının daha da büyüdüğü yorumuna neden oldu

15 Ekim 2012 20:15

 

Suriye konusunda Türkiye ve İran arasındaki görüş ayrılığının derinleştiği bu günlerde gözler yarın Bakü’de düzenlenecek olan ECO zirvesine katılacak Başbakan Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’a çevrildi.
 
Liderler, ECO’nun 12’nci zirvesi için yarın Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de buluşacak. Zirveye katılacağını bildiren Ahmedinejad ve Erdoğan arasında baş başa görüşme henüz öngörülmezken, iki lider zirvenin yapılacağı toplantı masasında bir araya gelecek. Liderler ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in vereceği öğle yemeğinde de yuvarlak masa etrafında bir araya gelecek. İki lider en son Erdoğan’ın Tahran seyahatinde görüşmüştü.
 
Ev sahibi İlham Aliyev ile ikili bir görüşme yapacak Erdoğan, ayrıca Tacikistan, Afganistan ve Pakistan Cumhurbaşkanları ile de baş başa görüşecek. Özbekistan ise Bakü’deki zirveye meclis başkanı düzeyinde katılacak.
 

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