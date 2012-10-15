Erdoğan ve Ahmedinejad ECO zirvesinde başbaşa görüşecek mi?

Suriye konusunda Türkiye ve İran arasındaki görüş ayrılığının derinleştiği bu günlerde gözler yarın Bakü’de düzenlenecek olan ECO zirvesine katılacak Başbakan Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’a çevrildi.

Liderler, ECO’nun 12’nci zirvesi için yarın Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de buluşacak. Zirveye katılacağını bildiren Ahmedinejad ve Erdoğan arasında baş başa görüşme henüz öngörülmezken, iki lider zirvenin yapılacağı toplantı masasında bir araya gelecek. Liderler ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in vereceği öğle yemeğinde de yuvarlak masa etrafında bir araya gelecek. İki lider en son Erdoğan’ın Tahran seyahatinde görüşmüştü.

Ev sahibi İlham Aliyev ile ikili bir görüşme yapacak Erdoğan, ayrıca Tacikistan, Afganistan ve Pakistan Cumhurbaşkanları ile de baş başa görüşecek. Özbekistan ise Bakü’deki zirveye meclis başkanı düzeyinde katılacak.