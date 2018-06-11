Erdoğan: Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü dönmüş bir muhalefetimiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkan adayı Muharrem İnce'yi hedef alarak, "Türkiye'de muhalefetin yıllardır bir türlü akıl erdiremediğimiz bir yönü var. Bunlar istiyor ki ter dökmeden, emek vermeden iktidar olsunlar. Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü dönmüş bir bir muhalefetimiz var. Bunun için biz bunlara yıkım ekibi diyoruz" dedi.

Erdoğan, millet kıraahanelerine ilişkin olarak, "Biz millet kıraathanesi, kitap diyoruz, kültür diyoruz onlar işin kekine takılmış kalmışlar. Bunlar biliyor ki, çocuklarımız okursa, araştırırsa bunların geçmişlerini de öğrenir ve tüm foyaları ortaya çıkar. Ben kıraathane diyorum o kumarhane anlıyor" şeklinde konuştu.

Bursa'da konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Bursa muhteşem. Bursa bir başka güzel. Rabbim bu kardeşliğimizi bu yürüyüşümüzü daim etsin.

- Bursa bizi çok iyi bilir. Bursa bizim hizmetlerimizi en iyi bilen şehirlerimizden biridir. Türkiye'yi Bursa ile birlikte büyüttük. Bursa huzur demek. Bursa hep bizimle beraber oldu. Bursa hep yanımızda oldu. Bursa, bu seçimlerde tercihinizi bir kez daha bizden yana kullanıyor muyuz? 24 Haziran'da güçlü hükümet için Cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi destekliyor muyuz?

- Biz yatırımlarımızla konuşuyoruz. Bay Kemal'in adamlarına söyleyin, Bay Muharrem'e söyleyin, 44.5 katrilyon yatırım yaptık Bursa'ya. 44.5 katrilyon...

- Bunun içinde neler var? Eğitimde 7 bin 786 adet yeni dersliği çevremize kazandırdık. Bay Muharrem öğretmenmiş ya öğrensin.

Bay Kemal'in genel müdür olduğu o hastanelerde hijyen yoktu

- Şimdi burası eski stad. Buraya ne yakışır? Burayı da Millet Bahçesi yapacağız. Bir önce buraları betonları metonları yıkmamız lazım. Burası yeşil Bursa'nın güzel bir örneği olacak.

- Yeşile yeniden geri dönüyoruz. ABD'nin Central Park'ı, İngiltere'nin Hyde Park'ı varsa bizim de millet bahçemiz olacak.

- Bursa'ya Türk-İslam eserleri müzesi kazandıracağız.

- Bay Kemal'in genel müdür olduğu o hastanelerde hijyen yoktu.

- Bay Muharrem, sen de Yalova'dan İstanbul'a bizim yaptığımız yolları kullanıyorsun. Sizin geçmişinizde böyle şeyler yok.

- Hiç farkları yok. Al birini vur öberine. Hayvancılıkla uğraşan Bursalı çiftçilerimize yüzde 50 hibe veriyoruz. Bay Kemal dinle. Bay Kemal senin ekonomi dersi alman lazım.

- İpek böcekçiliği yatırımlarını destekliyoruz. Dut bahçesi tesisine yönelik yatırımlara yüzde yüz hibe veriyoruz. Fakir bir ülkede bunları yapabilir misin Bay Kemal?

- Hindistan'dan sonra dünyada 2 numara olduk. Bursa 24 Haziran'da tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Vakit, "birlik vakti" diyor muyuz?

Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü dönmüş bir muhalefetimiz var

- Hanımlar kapı kapı dolaşıyor muyuz? Gece gündüz çalışıyor muyuz?

- Durmak yok, yola devam. Bakın Niğde'den geliyorum. Muhteşemdi.

- Türkiye'de muhalefetin yıllardır bir türlü akıl erdiremediğimiz bir yönü var. Bunlar istiyor ki ter dökmeden, emek vermeden iktidar olsunlar. Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü dönmüş bir bir muhalefetimiz var. Bunun için biz bunlara yıkım ekibi diyoruz.

- Muharrem İnce'nin CHP ile başındaki zat ile ilgili tespitleri çok yerinde. Gelin bunu Bay Muharrem'den dinliyorum. "Yemiş de yemiş yemiş de yemiş" diyor. (Muharrem İnce'nin videosu kalabalığa izlettirildi)

- Bay Muharrem 24 Haziran'da birinci olamazsan gidecek misin? Bunların hepsi aynı. Bunlar artık arşivlerde, kaçamazlar. Kaçarlarsa da biz kovalarız.

- Sizin evladınız olmak ayrı bir bahtiyarlık. Bu ne güzellik ya Rabbi.

- Biz CHP'nin yalanlarına alışkınız. Muharrem İnce çakma Kılıçdaroğlu. Türkiye bunlardan ne gördü ki çakmasından hayır bulsun. Bu zat söylediği her sözde kendini biraz daha batırıyor.

- Aslı bir yandan çakması bir yandan. Çıkmışlar "Ülkeyi bize teslim edin" diyorlar. Milletvekillerini ağlata ağlata başka partilere pazarladılar.

- "Sakın ha Afrin'e girmeyin" diyorlardı. Bugün "Sakın ha Kandil'e girmeyin" diyorlar. Biz millet kıraathanesi, kitap diyoruz, kültür diyoruz onlar işin kekine takılmış kalmışlar. Bunlar biliyor ki, çocuklarımız okursa, araştırırsa bunların geçmişlerini de öğrenir ve tüm foyaları ortaya çıkar. Ben kıraathane diyorum o kumarhane anlıyor.