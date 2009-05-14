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Politika

Erdoğan, Varşova'da iş adamlarıyla görüştü

14 Mayıs 2009 03:06

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'nın başkenti Varşova'da Türk-Polonya İş Adamları Derneği üyeleri ve Türkiye Ekonomik Forumu toplantısına katılacak iş adamlarıyla bir araya geldi.

Marriott Otel'deki toplantı yaklaşık 40 dakika sürdü

Toplantıda Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete de bulundu.

Erdoğan, toplantıda Polanya'da yatırımı bulunan iş adamlarının çeşitli konulardaki sorunlarını dinledi.

Erdoğan'ın bu sorunları ilgili mercilere ileteceğini söylediği ifade edildi.

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