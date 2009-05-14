Erdoğan, Varşova'da iş adamlarıyla görüştü

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'nın başkenti Varşova'da Türk-Polonya İş Adamları Derneği üyeleri ve Türkiye Ekonomik Forumu toplantısına katılacak iş adamlarıyla bir araya geldi.



Marriott Otel'deki toplantı yaklaşık 40 dakika sürdü



Toplantıda Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete de bulundu.



Erdoğan, toplantıda Polanya'da yatırımı bulunan iş adamlarının çeşitli konulardaki sorunlarını dinledi.



Erdoğan'ın bu sorunları ilgili mercilere ileteceğini söylediği ifade edildi.

