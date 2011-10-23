-Erdoğan Van'a geldi VAN (A.A) - 23.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''DAP'' adlı özel uçak ile saat 19.44'te Van'a geldi. Başbakan Erdoğan'ı Van Ferit Melen Havaalanında, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Van Valisi Münir Karaloğlu karşıladı. Başbakan Erdoğan ile birlikte İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ile Başbakan'ın kızı Sümeyye Erdoğan da Van'a geldi. Başbakan Erdoğan, bakanlardan bilgi aldıktan sonra helikopterle Erciş ilçesine hareket etti.