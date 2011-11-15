Erdoğan: Van yardım paraları 200 milyon liraya ulaştı

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Van depremi sonrasında yapılan çalışmaları anlatırken “Vanlı kardeşlerimizin yalnız olmadıklarını hissettirmek için çalışıyoruz” dedi. Böylesine büyük felaketlerde eksikliklerin yaşanabileceğini belirten Başbakan Erdoğan, “ Van için Başbakanlık hesaplarında toplanan paranın 132 milyon liraya, AFAD ve Kızılay gibi kurumlarla birlikte 200 milyon liraya ulaştığını” söyledi.

Başbakan Erdoğan’ın parti grubunda yaptığı konuşmanın satır başları şöyle:

Konuşmamın hemen başında geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz, siyasete olduğu kadar fikir dünyamızda da önemli katkılar sağlamış değerli büyüğümüz Bahri Zengin beye Allah’tan rahmet temenni ediyor ve bir kez daha başsağlığı diliyorum.

9 Kasım Çarşamba akşamı meydana gelen depremde 40 vatandaşımızı kaybettik. Herkes konuşuyor, niye böyle yapılmadı, niye şöyle yapılmadı. İşte haber verildiği için 22 binada kimse yoktu. Buralara da insanlar yerleştirilseydi felaketin boyutu farklı olurdu.



Van depremi sonrası tarihimizde görülmemiş bir müdahale gerçekleşti.



Hedefimiz Ağustos sonuna kadar kalıcı konutları yapmak suretiyle, onları bitirmek suretiyle inşallah Van merkezde ve Erciş’te çok daha farklı bir kentsel dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız.



Van depremi gerek milletimiz gerekse hükümetimiz için çok büyük bir imtihan oldu. Şunu samimiyetle ifade etmek durumundayım. Cuma günü Van’da bizzat müşade ettim. Van’daki depremzedeler büyük bir sağ duyu ile oradaki çalışmalara yardımcı oluyor. Hem 74 milyonun, hem de hükümetin çok büyük gayretlerle çalıştığını kendileri de görüyorlar.



Vanlı kardeşlerimizin yalnız olmadıklarını, yalnız bırakılmayacaklarını kendilerine hissettirmek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Elbette bu boyutta bir afet karşısında eksikliklerde olabiliyor. Eksiklerimizi de süratle kapatmaya çalışıyor.



1903’te Malazgirt’te 2626 kişi hayatını kaybetti. 1930’da Hakkari’de 2514 kişi hayatını kaybetti. 1939’da Erzincan’da kışın en soğuk günlerinde 26 Aralık’ta deprem oldu ve 32962 kişi hayatını kaybetti. 1942’de Niksar’da 3000 kişi, 1943’te Tosya’da 2824 gişi.



Bu sefer tarihimizde görülmemiş bir şekilde hızlı bir müdahale gerçekleşti. Depremde bizi farklı hüzünlere sevk eden olaylar da yaşandı. Japonya’dan depremzedelere yardım için gelen otel enkazında hayatını kaybeden Miyazaki’yi bir kez daha şükranla anıyorum. Annesine, Japon devletine ve halkına da taziye mesajlarımı bir kez daha iletiyorum.



Yine aynı enkazda yaralanan Japon dostumuz, az önce telefonla kendisiyle görüştüm. Acil şifalar diliyorum. DHA muhabirleri Sabahattin Yılmaz ve Cem Emir’e de Allahtan rahmet diliyorum. DHA çalışanları ve basın camiasına da taziye mesajlarımı tekrar iletiyorum.



Ama üç bina, ikisi otel burada ne yazık ki 40 vatandaşımızı kaybettik. İlk depremin olduğu gün beraberimde bakan arkadaşlarımla deprem bölgesine ulaştık. Erciş ve Van merkezde hem arama kurtarma çalışmalarını yerinde fırsatını bulduk hem de yardım dağıtımına yönelik yerinde müşaadelerim oldu. Aynı zamanda ilk anda gelen çadırların dağıtımını izledim.



Geçtiğimiz Cumartesi günü de 10 bakan arkadaşımla birlikte hem Erciş’te hem Van merkezdeki çalışmaları bir kez daha yerinde inceledik, tespitlerimizi yaptık. Burada depremle ilgili son bilgileri, oradaki merkezde basına arkadaşlarım paylaştı. Şimdi bunu sizlerle de paylaşmak istiyorum.

71 bin çadır hizmete sunuldu





Şu anda olgunlaşmış bir neticeyi paylaşmakta fayda görüyorum. 23 Ekim ve 9 Kasım’daki depremlerde 644 vatandaşımızı kaybettik. Yine bu iki depremde enkaz altından 252 vatandaşımız yaralı olarak kurtarıldı. Şu anda bölgede 4374 kamu görevlisi depremzedelere hizmet veriyor. Bölgede şu ana kadar 71 bin çadır, 330 bin battaniye dağıttık. 60 konteynır ve 2 bin 300 mevlana evi de depremzedelerin hizmetine sunuldu.



Tabi kar yağışı oradaki çalışmaları zorlaştırıyor ve yaşam koşulları da tabi ki zorlaşmaya başladı. Cumartesi günkü incelemelerin ardından bölgede prefabrik ev sevkıyatına hız verdik.



Yine Cumartesi günü önemli bir karar alarak, Adana, Mersin, İskenderun ve İstanbul’daki kamu sosyal tesislerini depremzedelerin kullanımına açtık. Türkiye genelinde nerede kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhaneler varsa bunların hepsini açmış bulundayız.



17 milyon lira harcadık







Şu anda günde bazı vatandaşlarımız otobüsle gitmek istiyorlar. Ortalama 30 yolcu otobüsüyle depremzedeleri taşıyoruz. Tabi bunu yaparken eğitim noktasındaki tedbirlerimizi de aldık ve yavrularımızın oralardaki ilköğretimde olsun, orta öğretimde olsun okullarına devam etme imkanlarını sağlıyoruz.



Depremin yaralarını sarmak, hayatlarını kolaylaştırmak için de bazı tedbirlerimizi de güncelledik. Başbakanlık kaynaklarından acil yardım ödeneği olarak şu ana kadar 17 milyonu aşkın bir rakamı yetkili mercilerine havale ettik. Toplam yardım miktarı 200 milyon liraya ulaşmış durumda. Ak Parti Meclis grubumuzda van depremi için kampanya başlattı bu kampanyada da 417 bin lira yardım toplandı.

