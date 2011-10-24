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Politika

Erdoğan, Van Devlet Hastanesindeki yaralıları ziyaret etti VAN (A.A)

24 Ekim 2011 05:49

-Erdoğan, Van Devlet Hastanesindeki yaralıları ziyaret etti  VAN (A.A) - 24.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Van Devlet Hastanesini ziyaret etti. Erdoğan, Van merkezde bazı binaların enkazında yaptığı incelemelerin ardından, Van Devlet Hastanesine geldi. Erdoğan, yaralılarla bir süre sohbet etti.  Odaları da dolaşan Erdoğan, hastaları ve hasta yakınlarını dinledi, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Erdoğan, hastane çalışanlarına da çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başbakan Erdoğan'a, kızı Sümeyye Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de eşlik etti.

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