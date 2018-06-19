Erdoğan: Van depremi olduğunda, yıkıntıların altında kardeşlerimizden önce belediye kaldı; paraları Kandil'e gönderdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van mitinginde Kasım 2016'da kayyım atanarak yönetimi HDP'den alınan Van Belediyesi'yle ilgili olarak, "Bu belediyenin size doğru dürüst bir hizmeti oldu mu? Van depremi yıkıldığında, bina yıkıntılarının altında Vanlı kardeşlerimizden önce belediye kalmıştı. erör örgütünün yanaşmaları ne yaptı? Sizin için kullanması gereken paraları ne yaptı? Kandil'e gönderdi Kandil'e" dedi.

Seçim çalışmalarına devam eden Erdoğan'ın Van mitinginde yaptğı konuşmanın öne çıkan bölümleri şöyle:

-Bir asır önce özgürlüğünü kanı canı pahasına kazanan gazi şehrimiz Van, bugün bir kez daha senin sıcak yüreğine geldim. Bugün bir kez daha sizlerle muhabbete geldim Van.



-Büyükşehir bu terör örgütünün güdümündeki partide değil miydi? Bu belediyenin size doğru dürüst bir hizmeti oldu mu? Van depremi yıkıldığında, bina yıkıntılarının altında Vanlı kardeşlerimizden önce belediye kalmıştı.

-Terör örgütünün yanaşmaları ne yaptı? Sizin için kullanması gereken paraları ne yaptı? Kandil'e gönderdi Kandil'e. Van'da valimiz belediye başkanlığı görevini yürütüyor? Memnun musunuz? (Evet sesleri) İşte farkımız bu. İstanbul'a Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı neyse, Van'da da o olacak. Biz hizmet siyaseti yapıyoruz, onlar kan.

"Ben CHP'den görevi aldığım zaman İstanbul susuzdu, ben getirdim"

-Bu terör örgütü benim Vanlı kardeşlerime çok çektirdi. Son 16 yılda Van'a 26 katrilyon yatırım yaptık. Bu 16 katrilyonu sadece depremde. Biz size aşığız ya biz Van'ı seviyoruz. Toplam 37 adet sağlık tesisimizin çalışmaları devam ediyor. Van'da ihtiyaç sahiplerine 4,5 katrilyon tutarında kaynak aktardık.

-Onlar yakar, yıkar biz yaparız. Kardeşlerim Erciş'te kentsel dönüşüm ile 65 trilyon yatırım yaptık. 2002 yılına kadar Van'da sadece 36 km bölünmüş yol vardı. Biz buna 511 km bölünmüş yol ilave ettik. Kardeşlerim Van çevreyolu önemli bir proje. En kısa sürede Van çevreyolunu sizlerin hizmetinize sunacağız. Tatvan ve Van feribot iskelelerini yenileyip bağlantı yollarını yapıyoruz. Van Ferit Melen Havalimanımızı tekrar ele alıp yeniledik. Van'ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacı için Mor Gedik Barajı'nı inşa ettik. 18 köye içme ve kullanma suyu temin ettik. Bunu biz yaptık belediye yapmadı. Bunların derdi terör. Ben Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. CHP'den görevi aldığım zaman İstanbul susuzdu. Suyu ben getirdim.

"Girişimcilerin buraya gelmesi için bir şart var; huzur, huzur, huzur"

-Van'a yatırımcı çekmemiz lazım. Turizm sektöründeki patronlarla görüştüm. Van, İran'dan gelen turistlere cevap veremiyor. Biz teşviklerle, alt yapı çalışmaları ile üzerimize düşeni yaptık, yapacağız. Girişimcilerin buraya gelmesi için bir şart var; huzur, huzur, huzur. Teröristlerden korkmayacağız. Teröristlere 24 Haziran'da sandıkta gereken dersi vermeye hazır mıyız? CHP'nin ağzından terörle mücadele duydunuz mu? Onların derdi bu değil. Yeri geldi PKK'yı, DEAŞ'ı, FETÖ'yü üzerimize saldılar ama milletimiz sayesinde hepsinin üstesinden geldik.24 Haziran'da cumhurbaşkanlığında şahsıma, milletvekilliğinde AK Parti'ye mührü basıyor muyuz? Gençler 24 Haziran'a kadar tüm gençlerimize AK Parti'yi anlatıyor muyuz? İnşallah Van 24 Haziran'da küllerinden doğacak.

-Sizin Kürt olmanız, Türk olmanız, Boşnak, Roman, Abaza olmanız beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren ne biliyor musunuz? Beni yaradan Allah sizi de yarattı. Yaradılanı yaradandan ötürü seviyorum, sevmemek mümkün mü?

-Ret politikalarını, inkar politikalarını, asimilasyonu biz kaldırdık biz. Bu ülkede hangi Kürt sadece Kürt olduğu için dışlanıyor, asla. Varsa böyle bir terbiyesizlik yapan önce beni bulur, sonra kolluk gücüyle hukukuyla devletimizi bulur.

"Devlet zulmünü kaldırdık ama başka sıkıntı çıktı"

-Bu ülkede kimin hayat biçime karışılmış? Öteki denmiş.

-Geçen dönem CHP'nin bir hanım vekili, İstanbul'da önemli bir görevdeydi. Bunlar benim bacılarımı ikna odalarına sokanlar değil miydi? PKK'nın desteklediği parti, benim Kürt annelerimi hüngür hüngür ağlatanlar değil miydi?

-Devlet zulmünü kaldırdık ama başka sıkıntı çıktı. Terör örgütü ve yandaşları birtakım Kürt vatandaşlarımıza adeta kan kusturdular. Biz biliyorsunuz tarihi reformlara imza attık ve terör meselesini bir ölçüde çözerek kanı durdururuz diye kimsenin almadığı riskler aldık.

-Bu ülkede hâlâ yasak olan tek bir şey var. O da terördür, terör.