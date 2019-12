-ERDOĞAN: ''UZLAŞMADAN, DİYALOGDAN KAÇINMAYIZ'' TBMM (A.A) - 05.10.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa değişikliği uyum yasaları çıkarılırken muhalefetin ''Geçmişte sıkça başvurduğu engelleyici ve ve yavaşlatıcı siyaset tarzına yine başvurmayacağını ümit ettiğini'' belirterek, ''Milletin yararına olacak hiçbir konuda geri adım atmayız. Uzlaşmadan, diyalogdan kesinlikle kaçınmayız. Her türlü sorunun çözüm yerini TBMM olarak görüyoruz''dedi. Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, 12 Eylül halk oylaması sonucunda milletin kendilerine büyük bir görev verdiğini belirterek, süratlenerek bu işleri bitirmeye mecbur olduklarını söyledi. Erdoğan, ''Milletimiz bize ne dedi '26 madde bu paketi hemen hayata geçirin'. Hayata geçirmek için ne yapacağız, uyum yasalarını çıkarmamız lazım. Öyle ise uyum yasaları milletimiz için büyük bir önem taşıyor. Bunun için de biz görevlendirmelerimizi yaptık, arkadaşlarımız çalışmalara başladılar ve çok büyük önem arz eden uyum yasaları ile ilgili de arkadaşlarımız çalışmaları süratle takip edecekler ve hızla hayata geçirecekler'' diye konuştu. Muhalefet partilerinin 12 Eylül halk oylaması öncesinde siyaset tarzlarını yeni dönemde sürdürmeyeceklerini temenni eden Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''En azından bu noktada umudumu muhafaza ediyorum. Zira aziz milletimiz, 12 Eylülde uzlaşmadan kaçan, hırçın, öfkeli, kutuplaştırıcı tavır ve söylemlere gereken mesajı çok önemli bir şekilde, net bir şekilde vermiştir. Milletimizin onay verdiği bu 26 maddenin uyum yasaları çıkarılırken, muhalefet öyle ümit ediyorum ki geçmişte sıkça başvurduğu engelleyici ve yavaşlatıcı siyaset tarzına yine başvurmayacaktır. Her zaman ifade ediyorum; demokrasilerde iktidar ne kadar önemli ise muhalefet de o kadar önemlidir. Gerçek bir demokrasi ileri standartlara sahip bir demokrasi iktidarın çabaları kadar yapıcı muhalefetinde gayretleri ile inşa edilecektir. 12 Eylül bu noktada mesajı almasını bilenlere en güzel şekilde o mesajı vermiştir. Biz artık bu yeni yasama döneminde farklı bir üslup ve söylem bekliyoruz. Biz bu yasama döneminde daha fazla tutarlılık, daha fazla ilkeli siyaset görmek istiyoruz.'' -''İKBAL BEKLENTİSİ PEŞİNDE DEĞİLİZ''- Başbakan Erdoğan, Meclis çatısı altında milletimizi temsil ettiklerini ifade ederek, milletin emanetini taşıdıklarını söyledi. Erdoğan, ''Çok açık net söylüyoruz; biz ikbal beklentisi peşinde değiliz. Biz bu ülkenin meselelerini çözmek, 73 milyon vatandaşımızın derdine derman üretmek, Türkiye'yi güçlü ve itibarlı bir şekilde geleceğe taşımak için buralardayız. Milletin yararına olacak hiçbir konuda geri adım atmayız. Uzlaşmadan, diyalogdan kesinlikle kaçınmayız. Her türlü sorunun çözüm yerini TBMM olarak görüyoruz'' diye konuştu. Erdoğan, bundan dolayı Meclis çatısı altında her sorunu konuşup, görüşeceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''AK Parti olarak hiçbir zaman uzlaşmadan kaçmadık. Hiçbir zaman kapılarımızı kapalı tutmadık, bu yeni dönemde de kapılarımızı ardına kadar açık tutacağız. Uzlaşmayı, istişareyi, diyaloğu Türkiye'nin sorunlarının çözümünde temel referans noktaları olarak ele alacağız. Komisyonlarda, Genel Kurul çalışmalarında yine yapıcı bir dil kullanacak, yine sağduyuyu, aklı selimi, uzlaşma kültürünü, hoşgörüyü öne çıkaracağız. Beklentimiz, muhalefet partilerinin, muhalefet milletvekillerinin de bu anlayış, bu yaklaşım içerisinde olmasıdır. Eğer bu anlayışı, bu yaklaşımı göremezsek her zaman olduğu gibi yegane şikayet mercimiz millettir ve unutmayınız, millet en güzel hakemdir.''