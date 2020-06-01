Erdoğan üst üste üç gün MGK, AKP MYK ve kabine toplantısına başkanlık edecek; gündemde kongre süreci, barolar ve 65 yaş üstü olacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs nedeniyle 2.5 aydır İstanbul’da sürdürdüğü mesaisine Ankara’da devam edecek. Erdoğan, uzun bir aranın ardından mesafeli şekilde üç gün üst üste Milli Güvenlik Kurulu’nu (MGK), AKP MYK’yı ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplayacak.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, normalde iki ayda bir toplanan MGK, Koronavirüs nedeniyle 4 aydır yapılamıyordu. Erdoğan çarşamba günü de AKP’nin MYK toplantısına başkanlık edecek. Teşkilatla Koronavirüs sürecinde videokonferansla buluşan Erdoğan’a uzun bir aranın ardından yüz yüze gerçekleşecek MYK’da açık alanlarda yapılması planlanan kongre süreçleri, baroların ve meslek örgütlerinin yapısını değiştiren düzenlemeyle ilgili son ayrıntılar aktarılacak.

Erdoğan’ın dokuz kez telekonferansla gerçekleştirdiği kabine toplantısını da perşembe günü Beştepe’de yüz yüze yapması planlanıyor. Kabinede normalleşme kapsamında 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilecek esnetme önerileri, 15 ilde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları, sektörlerdeki son durum ele alınacak.