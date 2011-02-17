-ERDOĞAN, URAS'I KABUL ETTİ ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ı kabul etti. Başbakanlık Resmi Konut'ta gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Uras, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Uras, Başbakan Erdoğan ile seçim sürecinde demokratik, barışçıl ve siyasi bir iklimin nasıl tesis edileceği yönünde görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. ''Verimli, faydalı bir görüşme'' gerçekleştirdiklerini belirten Uras, ''Umarım önümüzdeki süreçte somut adımlar atılır, memleketteki bu gerginlikler, gerginleşen siyaset, daha aklıselim ortak paydalarda yan yana gelmeyi sağlar'' dedi. Görüşmede Başbakan Erdoğan'ın, muhalefetin seçim sürecindeki üslubuna ilişkin bir değerlendirmede bulunup bulunmadığına yönelik soruyu Uras, ''Hayır, muhalefet kısmına girmedik. 'Türkiye'nin geleceğiyle ilgili neler olabilir, bizim düşüncelerimiz nedir, ne tür adımlar atılabilir' bunları konuştuk'' şeklinde cevaplandırdı.