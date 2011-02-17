T24 LogoT24 Logo
Politika

ERDOĞAN, URAS'I KABUL ETTİ ANKARA (A.A)

17 Şubat 2011 23:40

-ERDOĞAN, URAS'I KABUL ETTİ ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ı kabul etti. Başbakanlık Resmi Konut'ta gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Uras, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Uras, Başbakan Erdoğan ile seçim sürecinde demokratik, barışçıl ve siyasi bir iklimin nasıl tesis edileceği yönünde görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. ''Verimli, faydalı bir görüşme'' gerçekleştirdiklerini belirten Uras, ''Umarım önümüzdeki süreçte somut adımlar atılır, memleketteki bu gerginlikler, gerginleşen siyaset, daha aklıselim ortak paydalarda yan yana gelmeyi sağlar'' dedi. Görüşmede Başbakan Erdoğan'ın, muhalefetin seçim sürecindeki üslubuna ilişkin bir değerlendirmede bulunup bulunmadığına yönelik soruyu Uras, ''Hayır, muhalefet kısmına girmedik. 'Türkiye'nin geleceğiyle ilgili neler olabilir, bizim düşüncelerimiz nedir, ne tür adımlar atılabilir' bunları konuştuk'' şeklinde cevaplandırdı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24