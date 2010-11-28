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Erdoğan: Üniversiteler yasakları yasaklasın!

Başbakan Erdoğan "Üniversitelerimiz şekil sorunlarını aşsınlar. Yasakları yasaklasınlar. Statüko bekçiliği gibi bir hatanın içinde asla bulunmasınlar" dedi.

28 Kasım 2010 02:00

T24- Başbakan Erdoğan, "İstiyoruz ki artık üniversitelerimiz Türkiye'nin kronik sorunlarına yoğunlaşsınlar. Üniversitelerimiz şekil sorunlarını aşsınlar. Yasakları yasaklasınlar. Statüko bekçiliği gibi bir hatanın içinde asla bulunmasınlar" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Dolmabahçe Buluşmaları'' kapsamında bazı üniversite rektörleriyle bir araya geldi. Erdoğan, yaptığı konuşmada, üniversite öğrencilerin yaptıkları protestoları değerlendirdi. Şimdi birilerinin çıkıp, ''Öyleyse protestocu gençlerin maruz kaldığı muamele nedir?'' diye soracağından emin olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:
''Peşinen söylüyorum: Benim bu konuda hiç bir suç duyurum olmamıştır. Mesele tamamen yargının tasarrufudur. Hatta yaşandığı söylenen olaylardan bile haberim olmamış, gazete haberlerinden sonra bilgi sahibi olmuşumdur. Ayrıca, protestonun, kırıp dökmek olmadığı, şiddete başvurmak olmadığı, demokratik bir hak olarak protesto ile yakıp yıkmanın yan yana gelemeyeceği de açık bir gerçektir. Hiç kimse, demokratik ortamdan, özgürlük ortamından istifade ederek, bu hakkı başkalarını susturmak, başkalarını konuşturmamak, başkalarına şiddet uygulamak olarak kullanamaz. Özgürlük ortamı, eleştiriye, tartışmaya, sorgulamaya açık olmaktır, yumurta atarak, ayakkabı fırlatarak, hakaret ederek konuşan insanları susturmaya çalışmak, ifade özgürlüğü değildir. Üniversitesi için yatırım yapan, destek veren, açılışa gelen devlet yöneticilerine karşı öğrencileri kışkırtmak, eyleme sevk etmek de özgürlükten yana olmak değildir.''

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Erdoğan, son 8 yılda, demokratikleşme noktasında, ifade özgürlüğü noktasında attıkları adımların bilindiğini, ideal bir konumda olmasa da bu doğrultuda 8 yılda büyük mesafe katettiklerini ve gelecek adına da çok önemli eşikleri geride bıraktıklarını söyledi.
Başbakan Erdoğan, iktidarları döneminde üniversitelerin siyasileşmediğini belirterek, kutuplaşan üniversitelerin bilim, hizmet üretemeyeceğini söyledi.
Üniversitelerin toplumdan, şehirden, ülkenin ve milletin gerçeklerinden uzak olmaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Biz istiyoruz ki artık üniversitelerimiz Türkiye'nin kronik sorunlarına yoğunlaşsınlar. Üniversitelerimiz şekil sorunlarını aşsınlar. Yasakları yasaklasınlar. Statüko bekçiliği gibi bir hatanın içinde asla bulunmasınlar" dedi.
Başbakan Erdoğan, bazı rektörlerle de ''Dolmabahçe Buluşmaları'' kapsamında gelecek hafta görüşecek.


Eylemciler rektörlerden önce geldi


Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi girişi önünde toplanan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın buraya rektörlerle toplantı için gelişi sırasında pankart açarak YÖK aleyhine sloganlar attı.  Gruptakiler, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.


Yumurta fırlattılar


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın rektörlerle toplantısı sırasında İstanbul'da çeşitli noktalarda buluşan öğrenciler, protesto gösterilerinde bulundu. Ceza alan İTÜ'lü 18 öğrenciden bir kısmı Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi Girişi önünde bir araya gelerek, yanlarında getirdikleri yumurtaları toplantının yapıldığı yere fırlattı.

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