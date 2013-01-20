Erdoğan: Ulusalcı geçinenler önümüzü kesemediler, kesemeyecekler

Başbakan Tayyip Erdoğan, "Bu ülkede ulusalcı geçinenler önümüzü kesmeye çalıştılar, kesemediler, kesemeyecekler" dedi.

Başbakan Erdoğan, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Beşler Grub'a ait nişasta ve yem fabrikasının açılışında, bu tür açılışları gördükçe gururlandıklarını söyledi.

İstihdam kapıları açıldıkça heyecanlarının da arttığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Çünkü bir işsize şöyle bir iş kapısı açıldığında adeta o kapıdan asgari 5 kişi giriyor. Bu bölgelerde bu sayı 7'ye 9'a doğru tırmanıyor. Daha da ilerliyor. Her iş yerinin açılışı aynı zamanda bir nimet kapısı. Bundan dolayı ben Mustafa beyi, şahsında da tüm girişimcilerimizi, işverenlerimizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu bölgede bakıyorum ki gıdadan tekstile yoğun bir fabrikalaşma var."

Erdoğan, Gaziantep'e çeşitli açılışlar için geldiğini anımsatarak, dün açılışını yaptığı tesislerin toplam maliyetini hatırlatarak, bu açılışlarla kentin "ayrı bir yüz" kazandığını vurguladı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Özel sektörümüzün de bu tür girişimleriyle hele hele birinci organize, ikinci organize, üçüncü, dördüncü, beşinci organize sanayi bölgelerinin dolmuş olması şimdiyse 6. ve 7. organize sanayi bölgelerinin doluyor olması gerçekten gurur verici. Türkiye'ye de örnek teşkil ediyor. Bundan dolayı da sizlerin dayanışması, sizlerin birliği ve beraberliği inanıyorum ki Gaziantep'i Türkiye'de örnek şehirlerimizden biri haline getirecektir. Bu vesileyle Mustafa beyi, şahsında Beşler Grubu'nun değerli yöneticilerini tebrik ediyorum, kutluyorum. Türkiye'nin ihracat kervanındaki bu güçlü yerini, gücünü artırarak devam ettireceğine inanıyorum. Allah bereketini aynen o mısır tohumlarındaki gibi ve mısır tanelerindeki gibi artırsın."

Bu arada açılış töreninden bir kişinin "Şubat'ta atama yoksa oy da yok" sözüne karşılık, Başbakan Erdoğan, "Kusura bakmayın, bir şey söylediysek, ne söylediysek o olur, başkası olmaz. Sağ ol, o oy senin olsun. Biz öyle spekülasyonlara girmeyiz. Al onu kendine sakla. Tamam kendine sakla. Sen vermen gereken yere ver. Bize kimin oy vereceği belli, bak burada görüyorsun. Sen kendine sakla" diye konuştu.



'Bizim rotamızı siz çizdiniz'



Başbakan Erdoğan, milletin temsilcileri olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Biz bu bu ülkede birliğin, beraberliğin dayanışmanın sigortasıyız. Böyle bu yola çıktık. Spekülasyonlara prim vermedik. Bundan sonrada vermeyeceğiz. Bu ülkede ulusalcı geçinenler önümüzü kesmeye çalıştılar, kesemediler, kesemeyecekler. Ulusalcıların uzantısı olmaya aday olanlar bizden bir şey beklemesin, bulamayacaklar. Bunu da özellikle söylüyorum. Biz milletin temsilcisiyiz. Bizim rotamızı siz çizdiniz, bu yolda da yürümeye devam edeceğiz."



Bakır tepsi hediye edildi



Beşler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çakmak da tesis hakkında bilgi verdi. Çakmak, ayrıca Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bakır tepsi hediye etti. Konuşmaların ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın'la birlikte nişasta ve yem fabrikasının açılış kurdelesini kesti.