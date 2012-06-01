Erdoğan: Uludere üzerinden hükümetimiz hedef alınıyor

Başbakan Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında Uludere olayı üzerinden güvenlik güçlerinin yanı sıra kurumların ve hükümetin topyekûn hedef alındığını söyledi.

Sözlerine mayıs ayı içinde şehit olan güvenlik görevlilerini rahmetle anarak başlayan Erdoğan, Türkiye 'nin son 30 yıl boyunca terörle mücadele ettiğini ifade etti.

Terörün, güvenlik güçlerinin ve vatandaşların canına kastetmekle kalmayıp, Türkiye ekonomisine de ağır faturalar yüklediğine dikkati çeken Başbakan Erdoğan , şöyle konuştu:

“Sizler, geride bıraktığımız her seçimde, bize en büyük desteği vererek, bizden bu sorunu da çözmemizi istediniz. Biz de sizlerden, aziz milletimizden aldığımız güç ve destekle, sizlerin hayır dualarıyla, bu sorunu minimize etmek; akan kanı durdurmak, annelerin, babaların gözyaşını dindirmek için gerçekten samimi bir çaba içinde olduk. Ancak şunu hepinizin bilmesini istiyorum. Terör, kökü sadece bizim topraklarımızda olan bir mesele değil. Terör, yurt içinden aldığı destekten daha fazlasını, maalesef yurt dışından, Türkiye'ye hasım çevre ve odaklardan alıyor. Terör örgütü, sadece canlara kastetmekle kalmıyor, taşeron bir örgüt olarak, Türkiye düşmanlarının karanlık emellerine de aracılık ediyor; onlara hizmetkarlık, uşaklık yapıyor.”

‘Kardeşlik hukukumuzun zedelenmesine, fırsat tanımamalıyız’

Başbakan Erdoğan , on yıllardır kandan, acıdan, anaların gözyaşından beslenen; on yıllardır silah ticaretinden ve kaostan beslenen çevrelerin, terörün durmaması, dinmemesi için, şu anda da var güçleriyle direndiğini; teröre var güçleriyle destek verdiğini kaydetti

“Terör, kimi zaman mermi olup, havan topu olup, canlı bomba olup aramıza sızmaya çalışırken, kimi zaman da fitne olup, nifak olup, fesat olup kardeşliğimizi bozmayı, kardeşlik bağlarımızı zayıflatmayı hedefliyor” diyen Erdoğan, bugün, her zamankinden çok daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bugün, kardeşlik hukukunu daha da yüceltmek; daha bir muhabbetle, samimiyetle kucaklaşmak durumundayız. Kardeşlik hukukumuzun zedelenmesine, asla ve asla fırsat tanımamalıyız. Son aylarda, Uludere'de meydana gelen acı hadise üzerinden, güvenlik güçlerimiz, kurumlarımız, hükümetimiz topyekun hedef alınıyor. Sadece bunlar değil, aslında, Uludere istismarı üzerinden, acının istismarı üzerinden, kardeşliğimiz hedef alınmak isteniyor. Muhalefet, bu meselede de maalesef sorumlu bir tavır sergilemiyor. Maalesef, kimi medya kuruluşları, terör gibi son derece önemli, milli ve hayati bir meselede dahi, milletin yanında yer almıyor, alamıyor.

Bu ülkenin kurumlarına, bu ülkenin siyasetçilerine, bu ülkenin idarecilerine inanmayanlar, gidiyor, yabancı ülkelerin kasıtlı yayınlarına inanıp, Türkiye'de istismar siyasetini doruk noktalara çıkarabiliyor. Şundan emin olunuz sevgili vatandaşlarım. Devlet, Uludere hadisesi sonrasında, üzerine düşeni yapmıştır ve yapacaktır. Hükümetimiz, bu acı hadise sonrasında ve bugün, gerekeni yapmıştır ve yapacaktır. Yargı, aynı şekilde, meselenin peşini bırakmayacak, meseleyi tüm boyutlarıyla aydınlatacaktır.”

Psikolojik operasyonlar

Terörle mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlı olduklarının altını çizen Başbakan Erdoğan , şöyle devam etti:

“Bu millet, Allah'ın izniyle, bir olarak, beraber olarak, iri ve diri olarak yoluna devam edecek; istismarcıların, terör baronlarının, gençlerin kanından beslenen siyasetçilerin, Türkiye düşmanlarının maskesi, Allah'ın izniyle yine yere düşecektir. Hiçbir kardeşimiz ümitsiz olmasın. Kimse yeis içinde olmasın. Biz, başladığımız işi bitirecek; Allah'ın izniyle, sizlerin duasıyla, bu meseleyi kardeşlik hukuku içinde çözüme kavuşturacağız.

Eğer bundan vazgeçersek, biliyoruz ki Türkiye kaybeder. Hain senaryolara, hain provokasyonlara kanacak olursak, biliyoruz ki millet kaybeder. Bu nedenledir ki bizler, bu hainlere, bu hainlerin psikolojik operasyonlarına, istismarlarına asla boyun eğmeyeceğiz. Kardeşlik hukuku içinde bu meseleyi de çözüme kavuşturarak, yolumuza devam edeceğiz.”