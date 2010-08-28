'Erdoğan ülkücüleri istismar ediyor'

T24- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ı sert dille eleştirerek, “Sen ülkücüye kafatasçı- faşsitler diyeceksin, sonra gelip 13 Eylül'e kadar ülkücüler kardeşin olacak. Haydi oradan” dedi. Ülkücüleri dikkatli olmaları konusunda uyaran Bahçeli, “Ülkücü potansiyelini kendi emelleri doğrultusunda kullanabileceği aptallığı var” diye konuştu.



Sivas'ta partisinin düzenlediği mitingde yaklaşık 5 bin kişiye hitap eden Devlet Bahçeli, 12 Eylül'de yapılacak referandumu anlattı. 1982 Anayasası'nda bugüne kadar 16 kez yapılan değişiklikle 85 maddesinin diğiştirildiği, bu referendumda 29 maddelik anayasa değiiklinin oylanacağını söyleyen Bahçeli, “Başbakan, ‘12 Eylül ile hesaplaşmak için bu anayasa değişikliğini yapyoruz’ diyor. Peki değişen 85 madde hangi anayasanın maddesiydi? Muz Cumhuriyetinin anayasanının 85 maddesi m ideğişti bu ülkede” dedi.





MHP'nin anayasanın uzlaşmayla değişmesinden yana olduğunu kaydeden Bahçeli, Ak Prti'nin uzlaşmaya yanaşmadığını söyledi. Bahçeli, “Bu neyin anayasa değişikliğidir. Bir defa milletin arayasası olmadığı açıktır. İkinisi siyasi partilerle uzlaşılmamıştır. AKP'nin dayatması Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasasıdır” diye konuştu.



“Ülkücüleri istismar ediyor”

Devlet Bahçeli, Meclis'deki görüşmeler sırasında Anayasa'nın 15'inci maddesinde değişiklik yapılması önerisini kabul etkeyen Ak Parti'nin, şimdi ülkücüleri istismar etmeye kalkıştığını söyledi.





Ak Parti iktidarının gizli gündemi olduğunu öne süren Bahçeli, Erdoğan'a yüklenirken şöyle dedi:

“Senin gizli gündemin var. Demokratik açılım nedir? Bunu niye anlatmıyorsun? İşte ben söylüyorum. Sivaslılar araştırıp karar verisin. Bu ülke sizin. Karar sizin. Gizli gündemlerden biri PKK açılımını siyasallaştırma sürücini, yasa ve anayasa maddelerindeki değişikliklerle, bugünkü Anayasa Mahkemesi'nden kazaya uğratmamak için Anayasa Mahkemesini sayısal yönden değşitirip AKP'leştirme porjesi.





İkincisi, Anayasanın başlangıç ve ilk 4 maddesini dikkate aldığınızda, bazı maddelmirin buna bağlı değiştirilmesi suçtur. Anayasa Mahkemesi AKP'lileşir, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yandaş kurula dönüşürse, 2011 yılında bunu değiştireceğini umuyorlar.”



Erdoğan ve iktidarının yaptıklarının hesabı Yüce Divan'da sorulacaksa onu bugünden önlemeye çalıştığını kaydeden Bahçeli, anayasa değişikliğninin bir yandan PKK'nın siyasallaşması bir yardan Erdoğan'ı kurtarmak için yapıldığını söyledi.



AKP'ye alet olanlar

Bazı eski ülkücülerin, yanrdaş medyaya çıkıp ‘evet’ oyu kullanacaklarını açıklamalarına da değinen Devlet Bahçeli, “Herkes dilediği oyu kullanır. Ama ülkücü kimlikle AKP'ye alet olunamaz. Sen ülkücüye kafatascçı, faşsit diyeceksin, sonra gelip 13 Eylül'e kadar ülkücüler kardeşin olacak. Haydi oradan” dedi.



Başbakan böyle bir ayra oruçlu ağzıyla yalanlarla MHP'yi karalamaya çalıştığını kaydeden Bahçeli, “Milleti kardeş kavgasına sürükleyecek ihanet çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu. Bahçeli “12 Eylül'de bu korkulu imparatorlunu sarsın, 2011 genel seçimde yerle bir edin” dedi.



